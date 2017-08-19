19 Ağustos 2017 Cumartesi

Açılış boş tribünler önünde

Altın halen yükseliyor!

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,20 lira oldu. Altındaki yükseliş tüm hızıyla devam ediyor.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:30
Altın halen yükseliyor!

  Piyasada 147 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 147,20 liradan, 969 liradan alınan cumhuriyet ata lira 985 liradan, 134 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 138 liradan, 946 liradan alınan lira (tam) ziynet 965 liradan, 473 liradan alınan yarım ziynet 483 liradan, 236 liradan alınan çeyrek ziynet 241 liradan satıldı.

KÜRESEL SORUNLAR ETKİLEDİ
  Altındaki durumla ilgili yorumda bulunan Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın küresel sorunlardan en çok etkilenen yatırım… Kore’nin durumu altını çok etkiledi. Diğer taraftan bu yükseliş yatırımcıya yaradı ancak düğün yapacaklar bundan çok da memnun değil. Yine de düğün sezonu olduğu için altın alımları çok fazla” dedi. 

DOLARDA DURUM
  Serbest piyasada dolar ise 3,5260 liradan, euro 4,14 liradan dün güne başladı. 3,5240 liradan alınan dolar 3,5260 liradan, 4,1380 liradan alınan euro ise 4,14 liradan satıldı. Önceki kapanışta dolar 3,5150 liradan, euro ise 4,1250 liradan satılmıştı.

BORSADA DURUM
 Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,17'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi dün günün ilk yarısında yüzde 0,17'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 177,75 puanlık azalışla 106 bin 647 puanla sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. İlk yarıda toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira olurken bankacılık endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,21 arttı. 

SELAHATTİN BAYRAK
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