Konuyla ilgili yorumda bulunan Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın geçen haftayı yüksek bir rakamla kapatmıştı. Bu hafta ise düşüşle başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde daha da düşüş olur diye düşünüyoruz. Altın bozdurmaların artmasına bağlı bu. Biliyorsunuz bir kampanya var” diye konuştu.
BORSA YÜKSELİŞTE
Altının yanı sıra borsa ise, günün ilk yarısında yüzde 0,81'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 876,97 puanlık artışla 108 bin 761 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,40, holding endeksi de yüzde 0,51 değer kazandı.
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