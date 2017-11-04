Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 154,40 lira oldu. 154,20 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 154,40 liradan, bin 16 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 33 liradan, 140,60 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 144,60 liradan, 993 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 13 liradan, 496 liradan alınan yarım ziynet 506 liradan ve 248 liradan alınan çeyrek ziynet 253 liradan satılıyor.

Konuyla ilgili yorumda bulunan Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın geçen haftayı yüksek bir rakamla kapatmıştı. Bu hafta ise düşüşle başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde daha da düşüş olur diye düşünüyoruz. Altın bozdurmaların artmasına bağlı bu. Biliyorsunuz bir kampanya var” diye konuştu.

BORSA YÜKSELİŞTE

Altının yanı sıra borsa ise, günün ilk yarısında yüzde 0,81'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 876,97 puanlık artışla 108 bin 761 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,40, holding endeksi de yüzde 0,51 değer kazandı.

Serbest piyasada dolar da 3,7770 liradan, euro ise 4,3880 liradan haftaya başladı. 3,7750 liradan alınan dolar 3,7770 liradan, 4,3680 liradan alınan euro ise 4,3880 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8110 liradan, euro ise 4,4260 liradan satılmıştı.

HABER MERKEZİ