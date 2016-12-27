Altın fiyatları haftanın ilk gününde 128 lira seviyesinden işlem gördü. BUSABAH’a konuşan Malatyalı kuyumcular uzun vadede yatırım yapmak isteyenlere altın almalarını tavsiye ederken, kısa vadede altın almak isteyenlere biraz daha beklemelerini söylediler.

ÇEYREK 212 TL

Altın fiyatlarının düştüğünü dile getiren Ali Alptekin, “Çeyrek satışımız şu anda 212 TL. Altın fiyatları düştü. Sebep ons bazlı ve ons düştü. Ayrıca dolarında düşmesiyle altın fiyatlarında da gerileme oldu. şimdilik altında bir hareketlilik yok. Altın daima pirim yapar ve devamlı yatırımcısına kazandırır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın altına yatırım yapın çağrısının da etkisi oldu. Halkımız da duyarlı bu konuda. Altın fiyatlarının yükselip düşmesi dünya piyasasıyla doğrudan ilişkili. Dünyada meydana gelen olaylardan dolayı etkileniyor. Borcu olup yatırım yapmak isteyenler altın alıyorlar. Alım ve satım arasındaki farktan dolayı altını günü birlik almak isteyenlere önermiyoruz. Uzun vadeli düşünenler için altın almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü altın en iyi yatırım aracı ve güvenilir bir liman. Hiçbir zaman yatırımcısını yarı yolda bırakmaz” şeklinde konuştu.

MÜŞTERİLERE TAVSİYE

Vatandaşların altına yatırım yapmaya başladıklarını kaydeden Murat Aslan isimli kuyumcu ise, “Altın fiyatlarında bir gerileme oldu. fiyatları bundan 1-2 ay önce tavan yapmıştı. Hatta bizim satışlarımız olumsuz etkilenmişti. Şimdilerde satışlarımız iyi. Fiyatlar düştü. Bizler devamlı yatırımcılara altın almaları yönünde tavsiyelerde bulunuyorduk. Altının güvenilir bir yatırım aracı olduğundan bahsediyorduk. Nitekim tavsiyelerimizin ne kadar doğru olduğunu Cumhurbaşkanımız gösterdi. Vatandaşlar artık altına yatırım yapmaya başladılar. Şimdilerde 24 ayar altın 128,60 TL, tam altın 848 TL, yarım altın 426 TL, eski çeyrek 212 TL, yeni çeyrek altın ise 213 TL” diye konuştu.

DOLARDA DURUM

Öte yandan vatandaşların şu sıralar en çok merak ettiği dolarda ise durum dengelenmeye başladı. Serbest piyasada dolar 3,5150 liradan, euro ise 3,6770 liradan dün güne başladı. 3,5130 liradan alınan dolar 3,5150 liradan, 3,6750 liradan alınan euro ise 3,6770 liradan satıldı. Önceki kapanışta dolar 3,5130, liradan, euro ise 3,66 liradan satılmıştı.

MUTLU SARIGÜL