Altının yanı sıra borsa da dün günün ilk yarısında yüzde 1,01'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.079 puanlık artışla 107 bin 553 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi de yüzde 0,48 değer kazandı.

DOLARDA YÜKSELİŞ, EURODA DÜŞÜŞ VAR

Serbest piyasada dolar ise 3,6540 liradan, euro ise 4,3020 liradan haftaya başladı. 3,6520 liradan alınan dolar 3,6540 liradan, 4,30 liradan alınan euro ise 4,3020 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6370 liradan, euro ise 4,2960 liradan satılmıştı.

İHA