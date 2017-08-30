30 Ağustos 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

Altın fıyatlarında yükseliş yaşanıyor

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,80 lira oldu. Altında yeniden yükseliş gündemde…

30 Ağustos 2017 Çarşamba 11:24
Altın fıyatlarında yükseliş yaşanıyor

  143,80 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 146,80 liradan, 966 liradan alınan cumhuriyet ata lira 982 liradan, 133,50 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 137,50 liradan, 944 liradan alınan lira (tam) ziynet 963 liradan, 465 liradan alınan yarım ziynet 475 liradan, 236 liradan alınan çeyrek ziynet 241 liradan satışa sunuldu.

Altındaki durumu değerlendiren kuyumcular, “Altın fiyatları yükseliyor. Özellikle Ramazan ayında ve sonraki süreçte altında düşüş olmuştu. Şimdi yine bir yükseliş var ve bu durumdan en çok kazananlar da altın yatırımcıları” dediler.  

DOLARDA DURUM
  Serbest piyasada dolar 3,4550 liradan, euro ise 4,14 liradan dün güne başladı. 3,4530 liradan alınan dolar 3,4550 liradan, 4,1380 liradan alınan euro ise 4,14 liradan satıldı. Önceki kapanışta dolar 3,4490 liradan, euro ise 4,12 liradan satılmıştı.

Borsa da dün günün ilk yarısında yüzde 0,64'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi dün günün ilk yarısında yüzde 0,64'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 701,55 puanlık azalışla 109 bin 638 puanla tamamlanırken ilk yarıda toplam işlem hacmi 1,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,11, holding endeksi de yüzde 0,58 değer kaybetti.

HABER MERKEZİ
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