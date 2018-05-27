Altın fiyatları şaşırtmıyor

27 Mayıs Pazar gününe altın fiyatları nasıl? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde…

Çeyrek altın en çok tercih edilenler arasında yer alırken altın fiyatları artış gram altına rağbeti artırdı. Çeyrek alamayan çoğu vatandaş çareyi gram altında arıyor. Gram altının bütçesine daha uygun olduğunu belirten vatandaşlar şu dönemde en çok gram altın almaya yanaşıyor. Gram altının fiyatı 197 liradan alınırken 197,14 liraya satıldı. Çeyrek altın ise 314 liradan alınıp, 321 liraya satılıyor.

Yarım altın da 627 liradan alınırken 643 liraya satıldı. Tam altın ise bin 77 liraya satılmaktadır.

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