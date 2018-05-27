Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 30°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
103200
ALTIN
197.070
DOLAR
4.7083
STERLİN
6.2634
EURO
5.4926

Altın fiyatları şaşırtmıyor

Altın fiyatları inişli çıkışlı bir seyir seyrederken tarihindeki en büyük zirveyi gördü. Altın fiyatının yükseldiği bu dönemde kimi vatandaş yatırım için altın bozdururken kimisi ise kara kara düşünmeye başladı.

Altın fiyatları şaşırtmıyor

Altın fiyatları inişli çıkışlı bir seyir seyrederken tarihindeki en büyük zirveyi gördü. Altın fiyatının yükseldiği bu dönemde kimi vatandaş yatırım için altın bozdururken kimisi ise kara kara düşünmeye başladı.

27 Mayıs 2018 Pazar 14:36
Altın fiyatları şaşırtmıyor

27 Mayıs Pazar gününe altın fiyatları nasıl? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde…

Çeyrek altın en çok tercih edilenler arasında yer alırken altın fiyatları artış gram altına rağbeti artırdı. Çeyrek alamayan çoğu vatandaş çareyi gram altında arıyor. Gram altının bütçesine daha uygun olduğunu belirten vatandaşlar şu dönemde en çok gram altın almaya yanaşıyor. Gram altının fiyatı 197 liradan alınırken 197,14 liraya satıldı. Çeyrek altın ise 314 liradan alınıp, 321 liraya satılıyor.

Yarım altın da 627 liradan alınırken 643 liraya satıldı. Tam altın ise bin 77 liraya satılmaktadır.

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAltınFiyat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti Heyetinden Doğanşehir'e ziyaret
AK Parti Heyetinden Doğanşehir'e ziyaret
Tüfenkci: "Bizler yıkmak için değil yapmak için geldik"
Tüfenkci: "Bizler yıkmak için değil yapmak için geldik"
Zafer Mahallesi'nde sokak iftarı
Zafer Mahallesi'nde sokak iftarı

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim