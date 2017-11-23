163,60 liradan alınan 24 ayar külçe altın 163,80 liradan, bin 78 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 96 liradan, 149,25 liradan alınan 22 ayar bilezik 153,25 liradan, bin 54 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 75 liradan, 527 liradan alınan yarım ziynet 537 liradan ve 264 liradan alınan çeyrek ziynet 269 liradan satılıyor.

DÜĞÜN YAPACAKLAR…

Altındaki durumu değerlendiren kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları rekor yaptı. Düğün yapacaklar bile düğünlerini yapmamayı düşünüyor. Umarız bu fiyatlar düşer. Önümüzdeki günler de altının nasıl bir seyir göstereceğini göreceğiz” diye konuştu.

Borsa dün günün ilk yarısında yüzde 0,42'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,42'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 443,54 puanlık artışla 105 bin 711 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi de yüzde 0,40 değer kazandı.

DOLAR REKOR KIRDI

Serbest piyasada dolar ise 3,9790 liradan, euro da 4,6720 liradan dün güne başladı. 3,9770 liradan alınan dolar 3,9790 liradan, 4,67 liradan alınan euro ise 4,6720 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,9560 liradan, euro ise 4,64 liradan satılmıştı. Dolar TL karşısında piyasaların açılmasının ardından tarihi rekorunu kırarak 3,9826 seviyesini görmesinin ardından 3,98'in altına geriledi. Euro/TL'de rekor tazeleyerek 4.6773 seviyesine ulaştı.

SELAHATTİN BAYRAK