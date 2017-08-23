144,60 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 144,80 liradan, 953 liradan alınan cumhuriyet ata lira 969 liradan, 131,50 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 135,50 liradan, 931 liradan alınan lira (tam) ziynet 950 liradan, 465 liradan alınan yarım ziynet 475 liradan, 233 liradan alınan çeyrek ziynet 238 liradan satıldı.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 3,4970 liradan, euro 4,1280 liradan dün güne başladı. 3,4950 liradan alınan dolar 3,4970 liradan, 4,1260 liradan alınan euro ise 4,1280 liradan satışa sunuldu. Önceki kapanışta dolar 3,4970 liradan, euro ise 4,1250 liradan satılmıştı.

Borsa dün günün ilk yarısında yüzde 0,10'luk düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi dün günün ilk yarısında yüzde 0,10'luk düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 110,84 puanlık azalışla 108 bin 504 puanla ilk yarıyı kapattı. İlk yarıda toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira olurken bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi ise yüzde 0,38 değer kaybetti.

HABER MERKEZİ