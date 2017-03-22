22 Mart 2017 Çarşamba

Altın fiyatları düşüyor

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,40 lira oldu. Altındaki bu düşüş kuyumcuları ve altın yatırımcısını sevindirdi.

22 Mart 2017 Çarşamba 10:39
Altın fiyatları düşüyor

  143,20 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 143,40 liradan, 943 liradan alınan cumhuriyet ata lira 960 liradan, 130,50 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 134,50 liradan, 922 liradan alınan lira (tam) ziynet 941 liradan, 461 liradan alınan yarım ziynet 471 liradan, 230 liradan alınan çeyrek ziynet 235 liradan satıldı.

Altındaki bu düşüşü değerlendiren kuyumcu Ahmet Kara, “Altın yatırımcısı bu düşüşten memnun. İnşallah daha da düşer ve bizim de uzun süredir kötü olan işlerimiz biraz düzelir. Bunu umut ediyoruz. Vatandaşlar artık gram altın almaya başlamıştı. Altının daha da düşmesini bekliyoruz” dedi. 

SELAHATTİN BAYRAK
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