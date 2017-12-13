153 liradan alınan 24 ayar külçe altın 153,20 liradan, bin 8 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 25 liradan, 139,50 liradan alınan 22 ayar bilezik 143,50 liradan, 985 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 5 liradan, 493 liradan alınan yarım ziynet 503 liradan ve 246 liradan alınan çeyrek ziynet 251 liradan satılıyor.

Altındaki durumu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları bayağı düştü. Özellikle çeyrek altına talep arttı. Altın yatırımcısı da geçtiğimiz haftalarda oldukça kazançlı çıkmıştı” diye konuştu.

Serbest piyasada dolar ise 3,8370 liradan, euro da 4,5190 liradan dün güne başladı. 3,8350 liradan alınan dolar 3,8370 liradan, 4,5170 liradan alınan euro ise 4,5190 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8280 liradan, euro ise 4,5110 liradan satılmıştı.

HABER MERKEZİ