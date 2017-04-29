144,60 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 144,80 liradan, 953 liradan alınan cumhuriyet ata lira 969 liradan, 132 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 136 liradan, 931 liradan alınan lira (tam) ziynet 950 liradan, 465 liradan alınan yarım ziynet 475 liradan, 233 liradan alınan çeyrek ziynet 238 liradan satılıyor.

REFERANDUM NEFES ALDIRDI

Bu anlamda altındaki bu düşüş hakkında konuşan vatandaşlardan Kenan Akalın, “Ben bir altın yatırımcısıyım. Yani kazandığımızı altına yatırıyoruz. Öyle büyük ölçekli bir yatırımcı değilim tabi. Altın bu yıl ve geçen yıl rekorlar kırdı ve tabi bu durumdan biz kazançlı çıktık. Ancak daha sonra biraz altın alamamaya ya da daha doğrusu harcama yapamamaya başladık. Çünkü dolar inanılmaz rakamlardaydı. Altın yerinde durmuyordu. Neyse ki referandumdan sonra biraz nefes aldık” dedi.

Öte yandan serbest piyasada dolar 3,5670 liradan, euro ise 3,8770 liradan dün güne başladı. 3,5650 liradan alınan dolar 3,5670 liradan, 3,8750 liradan alınan euro ise 3,8770 liradan satıldı. Önceki kapanışta dolar 3,5630 liradan, euro ise 3,8720 liradan satılmıştı.

ENFLASYON TAHMİNİ GÜNCELLENDİ

Ayrıca Merkez Bankası da, yılsonu yüzde 8 olan enflasyon tahminini yüzde 8.5 olarak güncelledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, 2017 yılının ikinci enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında yılsonu enflasyon tahminini yüzde 8'den yüzde 8.5 olarak revize etti. 2018 yılı tahminin de yüzde 6,3'de yüzde 6,4'e yükseltti.

DOLAR ANİDEN DÜŞTÜ

Dolar ise, Merkez'in enflasyon raporunu açıklamasının ardından 3,55 seviyesine geriledi. Güne 3,5670 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın enflasyon raporunu açıklamasının ardından 3,57 seviyesinden düşüşe geçerek 3,55 seviyesine çekildi. Kur en düşük 3,5518 seviyesini görmesinin ardından gün ortasında 3,5540 seviyesinden işlem gördü.

SELAHATTİN BAYRAK