ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI

185,10 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 185,30 liradan, bin 220 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 240 liradan, 169 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 173 liradan, bin 192 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 215 liradan, 598 liradan alınan yarım ziynet 608 liradan ve 299 liradan alınan çeyrek ziynet 304 liradan satıldı.

VATANDAŞ MEMNUN

Altın fiyatlarının düştüğünü söyleyen Kuyumcu Ahmet Kara, “Fiyatların bu kadar düşmesi bizi de şaşırttı. Bilindiği gibi fiyatlar çok yükselmişti. Düğün sezonu olduğu için vatandaşlar da bu durumdan memnun” dedi.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 4,6120 liradan, euro ise 5,3740 liradan haftaya başladı. 4,61 liradan alınan dolar 4,6120 liradan, 5,3720 liradan alınan euro ise 5,3740 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,5890 liradan, euro ise 5,3410 liradan satılmıştı.

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