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Altın fiyatında son durum ne?

Yatırım yapmak, birikim yapmak yaz ayları ile beraber başlayan düğün sezonunda yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor. Peki altın fiyatları nasıl?

Altın fiyatında son durum ne?

Yatırım yapmak, birikim yapmak yaz ayları ile beraber başlayan düğün sezonunda yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor. Peki altın fiyatları nasıl?

01 Temmuz 2018 Pazar 11:56
Altın fiyatında son durum ne?

Düğün sezonunun gelmesiyle altın fiyatları da her gün yakından takip ediliyor. 1 Temmuz Pazar (bugün) altının gramı 184,62'den alınırken 184,76 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

184,62 liradan alınan gram altın 184,76 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın da 294 liradan alınırken 301 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın ise 586 alınıp 602 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını bin 214 liradan alınıp bin 227 liradan alıcı buluyor.

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 01.07.2018 12:03
Anahtar Kelimeler:
FiyatAltın
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