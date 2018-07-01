Altın fiyatında son durum ne?

Düğün sezonunun gelmesiyle altın fiyatları da her gün yakından takip ediliyor. 1 Temmuz Pazar (bugün) altının gramı 184,62'den alınırken 184,76 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

184,62 liradan alınan gram altın 184,76 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın da 294 liradan alınırken 301 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın ise 586 alınıp 602 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını bin 214 liradan alınıp bin 227 liradan alıcı buluyor.

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