Altın fiyatları gerilemeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı 140 lira seviyesinde işlem gördü. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141,20 lira oldu. 141 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 141,20 liradan, 929 liradan alınan Cumhuriyet altını 945 liradan, 128,50 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 132,50 liradan, 908 liradan alınan tam altın 927 liradan, 454 liradan alınan yarım altın 464 liradan, 227 liradan alınan çeyrek altın 232 liradan satışa sunularak haftayı kapattı.

ALTIN ALMANIN TAM ZAMANI

Vatandaşın en çok çeyrek altına rağbet gösterdiğini söyleyen kuyumcu Deniz Çapa, “ Altın fiyatları uzun bir süredir dengeli seyrini sürdürmekte. Son günlerde fiyatlarda kayda değer bir yükseliş yoktur. Altın yatırımcıları şu an altın almaya devam ediyor. Fiyatların az da olsa düşmesi onların işlerine geldi ve bu fırsatı değerlendiriyorlar. Özellikle son 2 senede altın yatırımcısı çok karlı çıktı. Altın toplumumuzda hala güvenli bir liman olarak görülüyor. Dolayısıyla altın alan yatırımcılar hiçbir zaman zarar etmez, hep karlı çıkar. Altın almayı düşünenler hiç vakit kayıp etmesin şuan tam zamanı” diye konuştu.

DÜĞÜN SEZONUNA KÖTÜ GİRMEDİ

Kuyumcularda şimdilerde altın alanların sayısı epeyce fazlalaştı. Kuyumcular nedenini düğün sezonuna bağlarken, altın alıcıları gidişattan memnun gözüküyor. Malatya merkezde altın almak için kuyumcuya giren Yusuf Çok isimli vatandaş, “Altın fiyatları aslında kış aylarına göre biraz daha rayına oturmuş durumda. Bildiğiniz gibi düğün sezonundayız. Dolayısıyla fiyatların bu şekilde sürmesi memnun etmese de idare ediyor. Ben bugün sadece yatırım yapmak için altın almaya geldi. Düğün için de gelmiştim fakat onları hediye edince yatırım planlarımız geriye düştü. Şimdi altın alıp, yastık altına koyma zamanı. Kış gelince ya da sonbahar aylarında bu altın fiyatlarının ne olacağı bilinmez. Onun için yatırım yapmak için geç kalınmamalı. Altın herkesin söylediği gibi çok önemli bir yatırım aracı. Alıp biriktirdiğiniz zaman muhakkak ki herhangi bir maddi sorununuzu giderebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.







ÖMER ALİ DELİBAŞ