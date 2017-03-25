25 Mart 2017 Cumartesi

Altın düşüşe devam ediyor

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,20 lira oldu. Bu durum, kuyumcuların işlerini biraz hareketlendirdi.

25 Mart 2017 Cumartesi 11:15
Altın düşüşe devam ediyor

  145 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 145,20 liradan, 955 liradan alınan cumhuriyet ata lira 971 liradan, 132,40 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 136,40 liradan, 934 liradan alınan lira (tam) ziynet 953 liradan, 466 liradan alınan yarım ziynet 476 liradan, 233 liradan alınan çeyrek ziynet 238 liradan satıldı.

Altındaki durum ile ilgili konuşan kuyumcu Ahmet Sarı, “Altında bir hareketlilik söz konusu. Düşüş yaşanıyor. İnşallah daha da düşer diye ümit ediyoruz. Altın yatırımcısının ümidi de bu. İşlerimizde bir sirkülasyon olsun istiyoruz” dedi. 

SELAHATTİN BAYRAK
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