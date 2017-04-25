146,50 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 146,70 liradan, 965 liradan alınan cumhuriyet ata lira 981 liradan, 133,80 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 137,80 liradan, 944 liradan alınan lira (tam) ziynet 962 liradan, 471 liradan alınan yarım ziynet 481 liradan, 236 liradan alınan çeyrek ziynet 241 liradan satıldı.

REKORLAR KIRMIŞTI

Düğün sezonunun açılması ve altın fiyatlarının düşmesi, vatandaşlarda bir rahatlamaya neden oldu. Konu hakkında konuşan kuyumcu Ahmet Kara, “Altın geçtiğimiz haftalarda ciddi bir yükselişe geçmişti. Rekorlarını kırmıştı. Şimdi ciddi oranda bir düşüş yaşanıyor. Bu da vatandaşları memnun ediyor” dedi.

ÇİFTLER MEMNUN

Özellikle düğün yapacakların bu durumdan memnun kaldıklarını söyleyen Kara, “Uzun süredir vatandaşlar gelip gelip soruyordu altının fiyatını. Biz de düşüş olacağını belirtiyorduk. Çok şükür düşüş oldu ve zaten vatandaş bunu fırsat bilip çeyrek, bilezik falan almaya başladı. Yeni evlenecek çiftler bu durumdan çok memnun” diye konuştu.

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Öte yandan dolar da ciddi bir gerileme yaşadı. TL karşısında 3,60 seviyesinden işlem gören dolar, 3,58'e kadar geriledi. Dün güne TL karşısında 3,6020 seviyesinde başlayan dolar, aşağı yönlü harekete geçti. Parite, Fransa seçimleri ilk turunun sonuçlarının belli olmasının ardından 3,58'e geriledi. Kur, 3,5922 seviyesinden işlem gördü.

SELAHATTİN BAYRAK