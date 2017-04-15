Serbest piyasada 152,70 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 152,90 liradan, 1,006 liradan alınan cumhuriyet ata lira 1,023 liradan, 139,50 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 143,50 liradan, 983 liradan alınan lira (tam) ziynet 1,003 liradan, 492 liradan alınan yarım ziynet 502 liradan, 246 liradan alınan çeyrek ziynet 251 liradan satıldı.

DÜĞÜN SEZONUNA GİRDİK

Altının bir süredir ciddi oranda fiyat artışına gittiğini belirten kuyumcular, altın yatırımcısının bu durumdan çok kazançlı çıktığını söylediler. Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatlarının düşeceğini umtu etmiştik. Özellikle düğün sezonuna girmemiz münasebetiyle vatandaşlar sık sık altın fiyatlarını gelip soruyorlar. İstedikleri cevabı alamıyorlar” diye konuştu.

KÜRESEL PİYASALARIN ETKİSİ

Altının referandumdan sonra düşeceğini ümit ettiklerini söyleyen Kara, “Küresel piyasalar altını çok etkiliyor. Dünyada ne yaşansa doları etkiliyor. Dolar da altını etkiliyor. Altın geçtiğimiz günlerde birden fırladı ve tarihi rekorunu yine kırdı. Kimse fiyatların önünde duramıyor. Yatırımcı bundan kazançlı çıktı ama bu aralar yatırım yapmaya yaklaşan da yok” sözlerine yer verdi.

DOLARDA DURUM

Öte yandan serbest piyasada dolar dün 3,6690 liradan, euro ise 3,8950 liradan güne başladı.

3,6670 liradan alınan dolar 3,6690 liradan, 3,8930 liradan alınan euro ise 3,8950 liradan satıldı. Önceki kapanışta dolar 3,6740 liradan, euro ise 3,9060 liradan satılmıştı.













SELAHATTİN BAYRAK