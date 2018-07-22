Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125

Altın durağana geçti

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 189,20 lira oldu. Altında bir durağanlığın olduğu gözlemleniyor.

Altın durağana geçti

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 189,20 lira oldu. Altında bir durağanlığın olduğu gözlemleniyor.

22 Temmuz 2018 Pazar 13:12
Altın durağana geçti

189 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 189,20 liradan, bin 245 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 266 liradan, 172,50 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 176,50 liradan, bin 217 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 237 liradan, 608 liradan alınan yarım ziynet 618 liradan satıldı. Öte yandan vatandaşın en çok rağbet gösterdiğini ve 304 liradan alınan çeyrek ziynet 309 liradan satılıyor.

YATIRIMCI KAZANIYOR

Altındaki durumu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları çok yükselmişti. Son zamanlarda bir durağanlığın olduğunu görüyoruz. Düğün sezonu da geldi. Altın alan çok ve her gün gelip ‘Altın ne kadar oldu?’ diye soran da çok. Vatandaş, fiyatların daha çok düşmesini bekliyor. Altın yatırımcısı ise kazanmaya devam ediyor” dedi.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 4,82 liradan, euro ise 5,6250 liradan dün güne başladı. 4,8180 liradan alınan dolar 4,82 liradan, 5,6230 liradan alınan euro ise 5,6250 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,8310 liradan, euro ise 5,6090 liradan satılmıştı. busabahmalatya.com

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
AltınDurağan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankalar Birliğinden bedelli desteği
Bankalar Birliğinden bedelli desteği
Kötü kokan kanal isyanı
Kötü kokan kanal isyanı
KISA FİLM FESTİVALİ BAŞVURULARI BAŞLADI!
KISA FİLM FESTİVALİ BAŞVURULARI BAŞLADI!
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim