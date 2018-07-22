Altın durağana geçti

189 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 189,20 liradan, bin 245 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 266 liradan, 172,50 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 176,50 liradan, bin 217 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 237 liradan, 608 liradan alınan yarım ziynet 618 liradan satıldı. Öte yandan vatandaşın en çok rağbet gösterdiğini ve 304 liradan alınan çeyrek ziynet 309 liradan satılıyor.

YATIRIMCI KAZANIYOR

Altındaki durumu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları çok yükselmişti. Son zamanlarda bir durağanlığın olduğunu görüyoruz. Düğün sezonu da geldi. Altın alan çok ve her gün gelip ‘Altın ne kadar oldu?’ diye soran da çok. Vatandaş, fiyatların daha çok düşmesini bekliyor. Altın yatırımcısı ise kazanmaya devam ediyor” dedi.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 4,82 liradan, euro ise 5,6250 liradan dün güne başladı. 4,8180 liradan alınan dolar 4,82 liradan, 5,6230 liradan alınan euro ise 5,6250 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,8310 liradan, euro ise 5,6090 liradan satılmıştı. busabahmalatya.com