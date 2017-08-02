02 Ağustos 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

Altın ‘biraz’ düştü

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,30 lira oldu. Altında bir miktar düşüş yaşandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:13
Altın ‘biraz’ düştü

  143,10 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 143,30 liradan, 943 liradan alınan cumhuriyet ata lira 959 liradan, 130,70 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 134,70 liradan, 922 liradan alınan lira (tam) ziynet 940 liradan, 460 liradan alınan yarım ziynet 470 liradan, 230 liradan alınan çeyrek ziynet 235 liradan satışa sunuldu.

Borsa dün günün ilk yarısında yüzde 0,78'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,78'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 841,32 puanlık azalışla 106 bin 690 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi de yüzde 0,80 değer kaybetti.

İHA
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