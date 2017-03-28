Bahar geldi, düğün sezonunun başlamasına az bir süre kaldı. Genellikle altınların alındığı bu dönem, kuyumculara biraz hareketlilik kattı. Altın fiyatlarının yüksek olması canlılığı biraz önlese de, kuyumcu esnafı satışların daha da iyi olacağı görüşünde.

MART, NİSAN VE MAYIS TÖRENLERİ

Malatya’daki kuyumcu esnaflarından Arif Şahin, altın piyasasının az da olsa canlandığını belirterek, “Kış dönemi beklendiği gibi geçmediği için bizlerde yaz sezonuna hazırlığa giriştik. Bu dönemler, genellikle söz ya da nişan törenlerinin olduğu dönemlerdir. Bilindiği gibi; kültürümüzde hem söz hem de nişan törenlerine boş gidilmiyor. Muhakkak gelin kızlara bir bilezik, yüzük, kolye takılıyor. Bunun yanı sıra tören sırasında, altın takanlar da oluyor. Bizim Mart, Nisan ve Mayıs aylarımız genelde bu şekilde geçiyor. Tabi ki evlenenler de oluyor ama genellikle dediğim gibi söz ve nişan törenleri fazlasıyla yapılıyor” dedi.

UMARIM FİYATLARA DENGE GELİR

Altın fiyatlarındaki yükseklikten dolayı bazı müşterilerinin veryansın ettiğini savunan Şahin, “Altın almaya gelen müşterilerimiz, tabi ki fiyatta biraz düşüklük istiyor. Ancak piyasadaki fiyatlar bu şekilde. Biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama yine fiyatlar yüksek geliyor. Birazcık moralleri bozulsa da; gerekli olan alışverişlerini yapıp, çıkıyorlar. Her esnaf kesiminde olduğu gibi bizimde tek istediğimiz müşterilerimizin memnuniyeti. Umarım fiyatlara bir denge gelir de, hem biz satıcılar hem de değerli alıcılarımız memnun kalırız” şeklinde konuştu.

TAM İSTENİLEN GİBİ DEĞİL

Bir başka kuyumcu esnafı Muhammed Peköz ise düğün sezonunun yaklaştığını hatırlatarak, evliliği düşünen çiftlerin kuyumcuların yolunu tutacağını aktardı. Peköz, “Evet, havalar iyiden iyiye ısınıyor. Aslında çok sevinmemek gerek. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz yıllarda Nisan ayında Malatya’ya kar yağmıştı. Yine her şey olabilir. Elbette ki bugüne bakıldığında, havaların ısınmasıyla birlikte bizim piyasa da canlandı diyebiliriz. Nedeni ise yaz sezonu, yani düğün sezonuna yaklaşıyoruz. Bahar döneminde de evlilikler oluyor ama yaz dönemi daha canlanıyor. Altın fiyatlarımız yaz dönemi yaklaşınca ne olur bilinmez ama şuanda biraz yüksek. Bu yükseklik, müşteri portföyüne de yansıyabiliyor. Kuyumcular hafif de olsa canlandı ancak tam istenilen gibi değil. Şu sıralar çeyrek altın 238-239 liradan satılıyor. Altının gramı ise 145,40 ya da 145,70 arasında değişiyor. Bizlerde fiyatların bir dengede olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ALTININ GRAM SATIŞ FİYATI 145,70 LİRA

Öte yandan serbest piyasada altın fiyatları da açıklandı. Buna göre 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,70 lira oldu. 145,50 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 145,70 liradan, 959 liradan alınan cumhuriyet ata lira 975 liradan, 132,90 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 136,90 liradan, 937 liradan alınan lira (tam) ziynet 956 liradan, 468 liradan alınan yarım ziynet 478 liradan ve 234 liradan alınan çeyrek ziynet 239 liradan satıldı.







MUTLU SARIGÜL