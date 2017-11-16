160,30 liradan alınan 24 ayar külçe altın 160,50 liradan, bin 56 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 74 liradan, 146,25 liradan alınan 22 ayar bilezik 150,25 liradan, bin 32 liradan alınan lira ziynet bin 53 liradan, 516 liradan alınan yarım ziynet 526 liradan ve 258 liradan alınan çeyrek ziynet 263 liradan satıldı.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 3,8920 liradan, euro ise 4,5890 liradan dün güne başladı. 3,89 liradan alınan dolar 3,8920 liradan, 4,5870 liradan alınan euro ise 4,5890 liradan satıldı. Önceki kapanışta dolar 3,8770 liradan, euro ise 4,5580 liradan satılmıştı.

Borsa günün ilk yarısını yüzde 0,06'lık hafif düşüle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısını yüzde 0,06'lık hafif düşüle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 69 puanlık azalışla 110 bin 79 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 1,26 arttı.

HABER MERKEZİ