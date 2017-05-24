Malatya Su ve Kanalizasyon işleri (MASKİ) Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, dün MASKİ Genel Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasını basın mensuplarına tanıtan Dr. Özdemir, daha sonra kurumla ilgili değerlendirme sunumunu yaptı.

Sunumda önemli konulara dikkat çeken MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, İhale ve doğrudan temin yoluyla alınan alt yapı malzemelerinin bağımsız laboratuarlarda kalite testlerinden geçtikten sonra her birine farklı kodlar verilerek sistemli bir şekilde raflarda muhafaza edildiğini söyledi.

HEMEN MALZEMENİN TEMİNİNİ SAĞLIYORUZ

“24 bin metrekarelik hangarda modern altyapı malzemelerimizi uzun yıllar muhafaza edebiliyoruz” diyen Dr. Özdemir, “Şu ana kadar bin 835 adet malzemenin kaydını oluşturup takibini yapıyoruz. Sayısında azalma olan malzemeler için sistem uyarı veriyor ve hemen malzemenin teminini sağlıyoruz. Kayıt sistemimizde bulunan malzemenin neden alındığı, hangi birimin aldığı, nerede kullanıldığı bilgilerine ulaşabiliyoruz. Sistemde hangi daire başkanlığı ne kadar malzeme kullanmış takibini gerçekleştirebiliyoruz. Malatya merkez ve 13 ilçemizin modern altyapı çalışmaları devam etmektedir. Marka şehrimizin daha sağlam bir altyapıya kavuşması için Malatya merkezin içme suyu ihtiyacını karşılayan kaptaja alternatif su kaynakları temin çalışması devam etmektedir. 2071 Su Master Planı kapsamında alternatif su kaynaklarıyla şehrimizin ilerleyen yıllarda yaşayabileceği sıkıntıların önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ‘Çat Barajı Acil Su Temini” protokolünü DSİ ile imzaladık” ifadelerini kullandı.

HATLARIN NEREDEN GEÇTİĞİ BELLİ DEĞİLDİ

Depolar arası bağlantılarının olacağını ifade eden Dr. Özdemir, şunları dile getirdi:

“Büyükşehir sürecinden önce merkeze yakın ilçe ve belde belediyelerinin altyapı çalışmaları ve su depoları kendi imkânları kapsamında işletiyorlardı. Her belediyede farklı uygulamalar mevcuttu. Hatların nereden geçtiği belli değildi ve depolar arası bağlantı olmadığından Büyükşehir sürecinden sonra suyu yönetmek çok zordu. Örneğin, Kuyuönü depomuzda su var Dilek depomuzda su yok, depolar arası bağlantı olmadığından fazla suyu dilek deposuna aktaramıyoruz. Bu sorunun önüne geçmek için depolar arası bağlantı yaparak suyu daha efektif kullanmak için çalışmalarımıza başladık. DSİ tarafından kaptajdan gelen 52 kilometrelik isale hattı ve depolar arası bağlantı hatları projesi tamamlanma aşamasına gelmiştir. İhalesi yapıldıktan sonra yatırıma en kısa süre de başlanacaktır. Şu an için Malatya merkezde 37 depomuz mevcut. Bu depoların su kapasiteleri 120 bin metreküp. Şebeke modellemesi yaparak depo sayısını 16’ya düşüreceğiz ve su depolama hacmini 205 bin metreküpe çıkaracağız ve depolar arası bağlantımız olacak. Şebeke modellemesi kapsamında 80 bin metreküplük ana dağıtım depomuzu Konak bölgesinde inşa edeceğiz.”

ATIK SU ARITMA TESİSİMİZİ GÖREBİLİYORUZ

Tüm varlıklarını otomasyon sistemleriyle kayıt altına aldıklarını söyleyen Dr. Özgür Özdemir; “Kurumumuz altyapıda kaliteyi ön planda tutarak modern ve uzun yıllar kullanılabilecek altyapı malzemelerini tercih ediyor. Kurumumuzun tüm parametrelerini ölçebilecek seviyede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Genel Müdürlüğümüzün tüm varlıklarını otomasyon sistemleriyle kayıt altına alıyoruz. ‘Bimmaski’ sistemiyle, firmalara ve şahıslara bağlı kalmadan sahadaki tüm yatırımlarımızı, çağrı merkezi arıza kayıtlarını, günlük okunan sayaçlara kadar online olarak takip edebiliyoruz. Bir diğer otomasyon sistemimiz olan CBS sistemiyle de hizmet binalarımızı, içme suyu depolarımızı, su kaynaklarını, atık su arıtma tesisimizi görebiliyoruz. ‘CBS’ sistemi sayesinde boru çaplarına göre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının güzergâhlarını ayrı ayrı noktasal olarak görebiliyoruz. Mahalle bazında kaç vatandaşımıza hizmet verildiğini, anlık olarak gelir-giderimizi, borç yükümüzü görebiliyoruz, o bölgedeki tahakkuk tahsilat oranına kadar takip ediyoruz. Ayrıca yeni yapılan ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmaları ile mahallelere anlık ne kadar su verdiğimizi takip ediyoruz. Şu an kurumumuzda bin 150 parametre düzenli olarak takip edilmektedir” şeklinde konuştu.

BİREBİR TAKİP EDİYORUZ

SCADA Sistemiyle ilgili bilgiler de verem Dr. Özdemir, SCADA sistemi hakkında, “Malatya içme suyunu bilgisayar ortamında adım adım izleyerek online olarak vanaların açılıp kapatılması, depoların kontrolü online olarak yapılıyor. Ayrıca SCADA Sistemiyle suyun kayıp-kaçak oranını azaltarak daha güçlü altyapı hedefliyoruz. ‘İş Akış’ şemaları sayesinde, bir işin tüm aşamalarını birebir takip ediyoruz. Bu şekilde kurumumuza yeni başlayan personelimizin oryantasyon hizmetleri kapsamında kurumumuza ve yeni görevine adaptasyonu hızlandırmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.



















MUTLU SARIGÜL