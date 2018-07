ALTAY KIŞLASINDAN BAŞKA YER YOK

Malatya gündemine ilişkin konuşan ve en az 10 yıldan beri Sanayi Sitesi’nin kentin merkezinde kaldığını, çağa uygun olmadığını söylediğini vurgulayan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin, önemli açıklamalarda bulundu. Keskin, “Ben bunu 10 yıldır söylüyorum ve çaba gösteriyorum. Özellikle Malatya'nın da büyükşehir olması hasebiyle dönemin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile o günün milletvekillerine, ondan önceki milletvekillerine ben dile getirmiştim. 1964-1970 yıllarında yapılan sanayi siteleri şehrin göbeğinde kaldı. Bu sanayi siteleri şehir dışına taşınmalı ve Malatya'nın büyükşehir vizyonuna yakışır şekilde en azından bir asırlık Malatya'ya hizmet edecek küçük sanayi sitelerinin bugünkü teknolojiye uygun olması gerek. O günkü şartlara baktığınız zaman küçük küçük dükkanlar var. Bugün bir torna makinesine bakıyorsun, özellikle bir keresteye bakıyorsun, kerestenin boyu 60-70 metre dükkana bakıyorsun 3-4 metre artık bunların taşınmasının zorunlu hale geldiğini defalardır söylüyorum” sözlerini kaydetti.

TAŞINMAKTAN BAŞKA ÇARE YOK

Başkan Keskin, Sanayi Sitesi’nin taşınmaktan başka çaresinin olmadığına dikkat çekerek, “Sanayi Sitesi’nde mermerci var, kaportacı var, birçok esnaf var. Bütün sanayinin işlemlerinin bir arada, bir kümede yapıldığını görüyoruz ve buna baktığımız zaman taşınmaktan başka çare olmadığını,bu küçük sanayi sitelerinin şehir planlamasında yeni bir vizyona kavuşması ve yeni çağa uygun yapılaması içinde showroom ve satış yerleri ve imalathanelerin olması gerekiyor. Artık dünya değişti, çağ değişti, artık bunları yapmamız gerekiyor. Bunun için en ideal yer neresi dersek: Ben çok araştırdım, Malatya'da yer kalmamış, her yeri parsellemişler. Gruplar çıkmış, adamı olana belediyelerde şurada burada her yeri parselleşmiş kapmış götürmüşler. Yani hiçbir yer kalmamış, elimizde tek yer Altay Kışlası var. Altay Kışlası’nın, yani Şoför Okulu’nun yeri… O alandan başka yer yok, Malatya'da her yeri paylaşmışlar. Bizim esnafımız çok maddi gücü olmayan esnaflar. Altay Kışlası’ndan başka yer herkes bir yer kapmış, bunu siyasilere, belediye başkanlarını söylüyorum. Ahmet'in olmuş, Mehmet'in olmuş, Şevket'in olmuş. Birileri paylaşmış, Malatya'da satılmayan, parsellemeyen yer kalmamış” şeklinde konuştu.

“ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEM ENGELLENDİ”

Cumhurbaşkanından randevu aldığını ama o randevuların hep birileri tarafından iptal ettirildiğini ileri süren, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin, “Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu anlattım ama öyle bir etrafını sarıyorlar ki, hemen saldırıyorlar. Yakında inşallah Reis ile görüşmek için randevu talebinde bulunacağım. Özellikle sanayi siteleri için askeriyenin şehir dışına taşınması ve diğer konularla alakalı görüşeceğim. Yeni Sanayi Sitesi’nin taşınacağı yer Altay Kışlası olursa Erdoğan'ın da desteğiyle çok cüzzi bir şeyle anlaşırız. Türkiye'nin çoğu yerinde TOKİ'nin yaptığı yerler var. İyi bir projeyle 100 yıla hükmedecek bir sanayi sitesi yaparız. Bu sanayi sitesi sadece esnafın değil, Malatya'nın da kurtuluşu olur. Milletvekillerine çok büyük görevler düşüyor. Milletvekillerimiz inşallah oturup kendilerini bir düzene sokarlarsa, önemli olan Malatya'ya kalıcı hizmet yapmak. AK Parti'ye çok büyük destek veren bir Malatya var ama kalıcı eser yok. Bir Çevreyolu’nun olmaması, yıllardır bu söyleniyor. Barajlar var pınarları yapılmayan, Malatya'nın su sorunu ne olacak, yeşil alanı ne olacak, günlük değil de geleceği kurtarmak için çaba harcanması gerektiğini ben düşünüyorum” sözlerine yer verdi.

“YANLIŞ YAPANA MÜSAADE ETMEYİN”

“İnşallah bu memleket bir daha 15 Temmuz’ları yaşamaz” diyen Keskin, “Adnan Oktar örgütü çıktı, bu da dini kullanarak geldi, bir de parayı kaptığı zaman her şeyi yapacakları zannediyorlar. Zamanında FETÖ'yü peygamber yerine koydular. Bu yanlış diyenleri dinsizlikle suçladılar. Ben de diyorum ki bu oluşumları görüyorsunuz, Malatya'da her yerde de bu tür oluşumlara müsaade edilmemesi gerekiyor. Bekle bekle 10 sene geçsin, 20 sene geçsin. FETÖ'ye ne dediler, inandılar hepsi bu FETÖ yanlış, bu şorikli yanlış dediğimiz zaman bizi dinsizlikle suçladılar. Bunların yanında bu oluşumlara meydan veriyorsun sonra meydanlarda bayrak sallıyorsun, ya kardeşim bunu yapma, ben yanlışsam bin boynuna. Yanlış yapana müsaade etmeyin. İşte bugün bakın 15-17-7 yaşındaki kız çocuklarını kullanmışlar, 20 yıldır 30 yıldır. Kadınları kalkıp kedi yerine koymuşlar, sonra kalmış kadın hakları hakları diyorlar” diye konuştu.

MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI

Sanayi Sitesi için yetkililer çağrı yapan Keskin, “Sanayi sitelerinin mutlaka taşınması gerekiyor. Sivil toplum örgütleriyle, basınıyla, milletvekilleriyle Reise gidelim. Reisin dediği olur, başkomutana, reise gidelim. Altay Kışlası’nı, o alanı yarın birileri parselleyecek. Malatya'da götürmeyen mi var. Orada 1400 -1600 dönümlük alan var, Malatya'ya kalıcı bir şeyler yapalım. Esnaf sanatkar camiası olarak da yıllardır söylüyorum dini kullananlara müsaade etmeyin. Erdoğan'ın Malatya'ya ilgisi var ama Malatya'nın sorunları ona iletilmiyor. Malatya güllük gülistanlık diye gösteriliyor, her şey dört dörtlük diye iletiliyor. Malatya milletvekilleri istemeyi bilmedi. Cumhurbaşkanına diyecek söz yok. Malatya Cumhurbaşkanının hep yanında. Cumhurbaşkanına götürsün aktarsınlar bu sorunlar biter. Ağlamayana mama yok, bu iş böyle. Ağlamayana mama olmaz, isteyeceksin” ifadelerine yer verdi.

“MALATYA’DA FETÖ KIRINTILARI VAR”

Malatya'da FETÖ kırıntıları olduğuna işaret eden Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin, “Bugün 15 Temmuz'da Allah göstermesin o şorikli başarılı olsaydı, bu bir darbe değil iç savaştı. Saat 9'da darbe mi olur. Suriye gibi, İran gibi iç savaşı yapıp, Rusya, diğerleri biz size demokrasi getirdik geleceğiz anlaştıracağız diyeceklerdi. Birbirine kırdıracaklardı. Recep Tayyip Erdoğan'ı tek bırakacaklardı” dedi.