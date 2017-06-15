15 Haziran 2017 Perşembe

Alpay, Başkan Gürkan’ı ziyaret etti

Türk Halk Müziği Sanatçısı Selahattin Alpay, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Malatya ve Battalgazi Belediyesi’nin çalışmaları konuşuldu.

13 Haziran 2017 Salı 11:36
Alpay, Başkan Gürkan’ı ziyaret etti

  Türk Halk Müziği Sanatçısı Selahattin Alpay’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Selahattin Alpay'sız Malatya türküsü dinlenmez. Selahattin Alpay'ın sesinde Malatya Malatya türküsü eşliğinde rahmetli Özal'ın Malatya'ya girmesi ayrı bir heyecan, ayrı bir sevgi yumağı yaratırdı. Selahattin Beyi burada görmek bizleri mutlu etmiştir. Malatya'yı temsil etme noktasında hem Malatya, hem Türkiye nezdinde gerçekten güzel bir temsil örneği veriyor” dedi.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Selahattin Alpay ise, Başkan Gürkan’ın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, “Başkanımı her gelişimde ziyaret ediyorum.  Olmazsa olmazlarımdan zaten ziyaretim. Çalışmalarını çok yakından takip ediyorum. Hakikaten Allah işini gücünü rast getirsin. Son 10 senede Malatya'da yetişmiş en güzel, en iyi politikacılardan birisidir Başkanımız. İnşallah geleceği aydınlık olur” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
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