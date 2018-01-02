Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen konferans saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kur’an tilavetinin de yapıldığı programda bir konuşma yapan Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan “Söz konusu Alparslan Türkeş ise aklımıza ilk gelen kutlu bir mücadele, çileli bir ömür, sürgünler, sevinçler ve üzüntülerdir. Adını tarihe altın harflerle yazdıran bir kahramanlık abidesi olan Başbuğumuzun doğumun 100. yılı bizleri bir kez daha bir araya getirmiştir, ben bir kez daha Başbuğumuzu rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ise, “Türk milletinin, dünya Türklüğünün gönlünde taht kurmuş, Başbuğ Alparslan Türkeş adına yapılan bu programda bulunmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Başbuğumuz büyük bir dava, devlet, millet ve siyaset adamıdır” ifadelerini kullandı.

İHA