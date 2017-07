30 Mayıs 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Malatya Valiliği görevine atanarak 16 Haziran 2016’da görevine başlayan ve geçtiğimiz günlerde Valiler Kararnamesi ile Merkez Valiliğine atanan Malatya Valisi Mustafa Toprak, dün Malatya’ya veda etti. Malatya Valiliği’nde düzenlenen programda tüm kamu kurum ve kuruluş müdürleri, STK Temsilcileri ve Malatyalılarla vedalaşan Vali Mustafa Toprak, gazetecilere de bir açıklama yaptı. Tayininin merkeze çıkmasından sonra kendisini bir Malatyalıymış gibi kendilerinden biriymiş gibi kabullenen Malatyalılara teşekkür eden Vali Toprak, kendisi için en büyük onur ve şerefin Malatya insanının gönlünde, yüreğinde taht kurabilmek ve bunu da bir nebze olsa başarmış olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

BİR İŞ DİYALOGU İÇERİSİNDE ÇALIŞMAMIZI YÜRÜTTÜK

Malatya Valiliği görevinden ayrıldığını dile getiren Vali Toprak, “Onurla, şerefle ve kıvançla güzellikler içerisinde deruhte ettiğim 16 Haziran 2016 tarihinde başladığım Malatya Valiliği görevimi, 29 Haziran 2017 günü sona erdirmiş bulunuyorum. Şu anda görevimden ayrıldım. Bu süre içerisinde başta Malatya halkı olmak üzere tüm kentin dinamikleri, her biri gerek büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız, gerek sivil toplum örgütlerimiz gerek meslek örgütlerimiz gerek basın temsilcilerimiz gerekse de kamu kurumlarımızın yöneticileri ve çalışanları, askeri ve mülki erkan ile iyi bir iş diyalogu içerisinde çalışmamızı yürüttük. İyi bir koordinasyon sağladığımızı düşünüyoruz. Bunun takdiri Malatya halkımıza ve ilgililere aittir. Meslek hayatımızın bölümünde özellikle Çorum, Diyarbakır, İzmir ve burada bulunduğum Malatya Valiliği görevi sırasında insanlarımıza hizmet etmeyi devletimizin valisi ve Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olarak çalıştık. Malatya insanımızın refah seviyesinin yükselebilmesi, yaşam düzeyinin yükselebilmesi ama her şeyden öte mutlu, huzurlu güvende olabilmesi adına her türlü çalışmayı yaptık” diye konuştu.

KİŞİLERLE DEVLETİMİZ KAİM DEĞİLDİR

Görev süresince her bir noktaya gitmeye çalıştıklarını belirten Vali Toprak, “Bu anlamda gecemiz gündüzümüz birbirine karıştı. Ama devletimizin valisi, milletimizin hizmetkârı olmaya çalıştık. Her bir noktaya gitmeye çalıştık. Her bir vatandaşımıza olabildiğince dokunmaya çalıştık. Hakikaten buradan bir yıl da olsa; bağrına basılmış bir Malatyalı gibiymiş gibi, kabul edilen insan olarak ayrılmanın gururunu hazzını ayrıca yaşıyorum. Malatya bundan sonra da tüm kazanımlarıyla tüm yapılacaklarla birlikte yoluna en iyi şekilde devam edecektir. Esas olan devletimizin ilelebet yaşayacak olmasıdır. Kişilerle devletimiz kaim değildir. Devletimiz bekasıyla kaimdir. Biz bir kişiydik, sağ olsunlar devlet büyüklerimiz uzun yıllardan beri bize teveccüh ettiler. Görev tebliğ ettiler. Bizde bu görevleri onurumuzla hasiyetimizle, enerjimizle, heyecanımızla, ahlakımızla, vicdanımızla ve ailemizden, devletimizden almış olduğumuz terbiye ile birlikte hizmet olarak yansıtmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

NE MUTLU BİZE

Vali Toprak, “Buraya geldiğimiz gibi sevinç ve kıvançla ayrılırken, bu görevi en azından vicdanen müsterih olarak ayrılmanın hazzını ve mutluluğunu yaşıyorum. Dolayısıyla burada kaldığımız süre uzun ya da kısa olabilir. Esas olan verilen görevi en iyi şekilde yapabilmek ve vatandaşımızda da bu hizmetlerin verildiği hissiyatını da oluşturabilmektir. Bunu gerçekleştirebildiysek ne mutlu bize. Şüphesiz ki biz, Malatya’daki görevimiz süresi içerisinde belki 1 yıl gibi görünse de, 15 Temmuz ve sonrasında gelişen olayları yaşadığımız gibi ülke gündeminde sıkıştırılmış bir zaman dilimi var. Yani yaşanan bir yıl aslında hissedilen 10-15 yıl ve bunu vatandaşlarımızla, çalışanlarımızla, görev yapan arkadaşlarımızla bileşenlerimizle birlikte yaşadık” şeklinde konuştu.

İÇİMİZİN BURKULDUĞU ZAMANLAR OLDU

Konuşmasının sonunda tüm Malatyalılara teşekkür eden Vali Toprak, şunları kaydetti:

“Hep birlikte güzellikleri yaşadık. Hep birlikte şehitlerimizin acısını hissettik. Gazilerimizin acısını, yürek dağlayan sıkıntılarını hep birlikte yaşadık. Bu anlamda tüm şehit ailelerimize de sabırlar diliyorum. Hakikaten içimizin burkulduğu zamanlar oldu. Üzüntülerimizin sığmadığı yerler oldu. Anne-babalarımızın feryadının yüreğimizi dağladığı zamanlar oldu. Gazilerimizin yine uzuvlarıyla, yaşamlarıyla ilgili sıkıntıları oldu ama tüm bunları devletimizin, vatandaşlarına yönelik güzel yüzüyle birlikte hafifletmeye çalıştık. Ve buradan dolayısıyla arzu ile veda ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allahaısmarladık Malatya. Allahaısmarladık Malatya’nın güzel insanları. Allahaısmarladık Malatya’nın tüm her seviyedeki yöneticileri, temsilcileri, bileşenleri, dinamikleri. Hakkınızı helal edininiz. Bizden yana da helal olsun. Devletimiz bizi yetiştirdi, emek verdi, biz de bu emeği boşa çıkartmamaya çalıştık. Bundan sonra da bize ihtiyaç olursa yer, zaman, mevki fark etmeksizin devletimize ve milletimize hizmet etme yolunda çalışmaya devam ederiz. Görev düşmezse, devletimizin hukuku ve güzelliği içerisinde yaşamamızı ve görevimizi yine o ölçüler içerisinde yapmaya devam ederiz. Ben inanıyorum ki, Malatya bundan sonra daha büyük yatırımlarla, başlayan işlerle, yapılacaklarla birlikte 3-5 yıl içerisinde çok daha güzellikleri bünyesinde barındıracak hale gelecektir.”



























MUTLU SARIGÜL