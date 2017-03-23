Sağlık-Sen İl Divan Toplantısı Malatya’da yapıldı. Malatya Öğretmen Evi’nde gerçekleştirilen Divan Toplantısına Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleri, İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi ve Başhekimi Uzm. Dr. Erhan Berk, sendika başkanları ve Sağlık-Sen üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve Sağlık-Sen’in faaliyetlerinin tanıtıldığı slayt gösterisinin gerçekleştirildiği İl Divan Toplantısının açılış konuşmasını Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl yaptı.

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

Büyük bir aile olduklarını ve birlikte güçlü olduklarını kaydeden Başkan Bingöl, “Biz sendika üyeliğinin sıradan atılan bir imza olmadığını biliyoruz. Maddi ve özlük haklarının korunması ve savunulması için bizlere teslim edilen bir emanet olarak görüyoruz. Biz, insanlığımızın ve inancımızın gereği olarak kendi ailemizden, sosyal yaşantımızdan ve uykumuzdan feragat ederek ciddi bir mücadelenin içerisindeyiz. Sendikacılığın ancak vizyon ve ilkelerle yürüyerek ayakta kalacağını biliyoruz. Bunun yanında temsilci ve üyelerimizin görüş ve önerilerini her zaman ilke edindik ve edinmeye devam ediyoruz. Biz büyük bir aileyiz, biz birlikte güçlüyüz” şeklinde konuştu.

Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım’ın konuşmasından sonra söz alan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ise, 15 Temmuz'da hain bir işgal girişimine hep beraber şahit olduklarını belirterek, Çanakkale Destanı ile büyüyen bir nesil olarak Çanakkale'de destan yazan atalarının nasıl kahramanlık yazdığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiklerini dile getirdi.

ACI BİR GÜNDÜ

15 Temmuz gecesi hedeflerinin Külliyeyi korumak olduğunu anlatan Başkan Memiş, şunları kaydetti:

“15 Temmuz gecesini iliklerine kadar yaşayan illerden birisi de Malatya. Ama özellikle Ankara ve İstanbul’daki o süreçte maalesef bu kardeşiniz de iliklerine kadar o hainliğe şahitlik etti. O gece yeni bir dirilişin nasıl olduğuna, milli müdafaanın nasıl yapıldığına, bu ülkeyi savunmak için mücadele eden kahramanların görünmesine de şahit oldum. Özellikle 15 Temmuz gecesinde Memur-Sen teşkilatı olarak Cumhurbaşkanımızın ‘meydanlara inin’ açıklaması olmadan önce bir milyon üyemize mesaj göndererek üyelerimizi meydanlara davet ettik. Biz de Memur-Sen Genel Merkezi olarak, Sağlık-Sen Genel Merkezi olarak meydanlara indik. Öyle bir geceye şahit olduk ki Allah bir daha o geceyi yaşatmasın. Acı bir gündü. Kendi içimizdeki ihanet şebekesini hainlerin, alçakların, katillerin, satılmışların bir araya gelerek bu ülkeyi işgal etme girişimine o gece maalesef şahitlik ettik. O gece bizim hedefimizde Külliye vardı. Külliyeyi korumamız gerekiyordu. Oraya yöneldiğimizde ortalama 2 bin kişilik bir kalabalık vardı. Külliyeyi korumak için gittiğimizde Jandarma Genel Komutanlığından 5 tank Külliyeye girmek için hareket etmiş. Daha biz oraya yetişmeden helikopterden kalleşler, hainler ateş açmış ve orada ortalık bir anda can pazarına dönmüş.”

“O gece bu vatan için canını feda eden 249 şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Binlerce yavrumuza o gece meydanlarda tankların önüne bedenini koyarak bu ülkeyi düşmana teslim etmeyen tüm vatanperver milletimize canı gönülden teşekkür ediyorum” diyen Başkan Memiş, Memur-Sen ailesi olarak daima meydanlara indiklerini, her toplantıya katıldıklarını; vatan, bayrak, ülke sevdalısı olduklarını ve önceliklerinin ülkeleri, milletleri ve gelecekleri olduğunu kaydetti.

MESELE VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR

“Mesela vatansa gerisi teferruattır” diyen Başkan Memiş, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim sendikacılığımızı eleştirdiler, ‘Böyle sendikacılık mı olur?’ dediler. ‘Siz milletin özlük haklarını düşünün’ dediler. Biz de dedik ki; ‘eğer yaşadığınız ülkede yarın sabah uyandığınız zaman ne ile karşılaşacağınızı bilmiyorsanız, aldığınız hangi özlük hakkının bir anlam ve önemi var? 15 Temmuz gecesi işgal girişimi gerçekleşmiş olsaydı, hangi özlük hakkını almış olursanız olun neye yarardı?’ Biz Memur-Sen ailesi olarak başımızı yastığa koyduğumuzda yarınımızdan umutlu, güçlü bir Türkiye uykusuna uyumak istiyoruz ve bu anlamda da vatan ve bayrak sevdası ile sendikacılık yapıyoruz. 15 Temmuz sürecinde meydanlardaydık. Meydanlarda öyle bir noktaya geldik ki, 15 Temmuz gecesinden sonra 1 ay boyunca bu ülkenin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine tüm milletimiz, vatanperver insanımız meydanlara indiler. Çanakkale’deki dedelerimizin mücadelesini bir kez daha hatırlayıp, bugün de omuz omuza vererek ‘mesela vatansa gerisi teferruattır’ diyerek o süreçte meydanlarda hep beraber mücadele ettik.”

25 GÜNLÜK HÜKÜMETLER VAR

Referandum sürecine de değinen Başkan Memiş, “Referandum Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren önemli bir süreç. Ancak bu süreci çok yalan yanlış ifadeler ile milletimize anlatıyorlar. Eğer ‘evet’ çıkarsa tek adamlık gelecek diye millete yutturmaya çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihine şöyle bir bakacak olursak; 93 yıllık Cumhuriyet tarihimizde 65 hükümet değişmiş. Bu ülkede 25 günlük hükümetler var, ortalama bir buçuk yıl sürmüş hükümetler… Geçtiğimiz ay Afrika'ya bir ziyaret gerçekleştirdim. Ziyaretlerde özellikle sordum: dedim ki; ‘Burada hükümetler ne kadar sürüyor?’ Dediler ki; ‘Bizde en fazla altı ay sürer, 6 ay içinde ya darbe olur ya da başka bir şekilde hükümet gider.’ Yani Türkiye'nin mevcut sistemi de neredeyse Afrika ile yarışıyor. Afrika Ligi'nde gibiyiz sanki. Amerika'nın tarihine baktığımızda 240 yıllık Amerika tarihinde 45 başkan seçilmiş ve şu anda dünyanın süper gücü. İstikrarsız dönemlerin olduğu bir Türkiye’yi, koalisyon dönemlerinin olduğu bir Türkiye’yi, iki başlılıktan dolayı kavgaların olduğu bir Türkiye'yi maalesef hep beraber yaşadık. Ama inşallah 16 Nisan ile beraber tüm bu olumsuzlukları geride bırakacağız, daha güçlü ve daha istikrarlı bir ülke olacağız” ifadelerini kullandı.











MUTLU SARIGÜL