“Allah bir daha 15 Temmuz’lar yaşatmasın”

15 Temmuz'u anlatan Çakır, “Bugün bizlerin ve çocuklarımızın, içimize yuvalanmış bizden gözüken hainlerin milli iradeye kast etmesi, milletin silahlarını millete doğrultması, halka kurşun sıkması açısından acı ile hatırlayacağımız ancak milletin iradesine ve demokrasisine, vatanına sahip çıkma refleksleri ve ruhu ile baktığımızda ise gururla hatırlayacağımız FETÖ’nün hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü. Devletin birçok kurumunda olduğu gibi peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinde de yuvalanmış, iradesini satmış, aklını kiraya vermiş hain bir grubun hadsiz girişimi, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile meydanlara inen aziz milletimizin tanklara, kurşunlara kendini siper etmesi ile bertaraf edildi. Tarihimizde yer alan yüzlerce kahramanlık destanının arasına katmış olduğumuz 15 Temmuz destanında ne yazık ki yüzlerce şehit ve gazi verdik. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazi kardeşlerimizi ise minnetle yine, yeniden anmak gerekiyor. Allah onlardan razı olsun” sözlerini kaydetti.

BÜYÜK BİR DEMOKRASİ SINAVI

15 Temmuz 2016'da milletin, büyük bir demokrasi sınavı verdiğini belirten Ahmet Çakır, “Bu millet tüm dünyaya, mevzubahis iradesi, bağımsızlığı, geleceği olduğunda neler yapabileceğini bir kez daha hatırlatmış, ispat etmiştir. O gün kalkışmaya cüret eden hainlerin ve onların hamisi odakların unuttuğu, hesaba katmadığı şey; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen bu aziz millet ve bayrağına, inancına aşık, şehadeti en üstün makam sayan Anadolu insanının irfanıydı. Bu millet o gece tüm siyasi, kültürel ve etnik farklılıklarını bir kenara bırakarak millet iradesini askıya almaya kalkan, bugün milletimizin iltifatı ile çatısı altında olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bombalama hadsizliğini gösteren darbecilere karşı yekvücut oldu. Ne yazık ki; ülkemiz tarihinde, en az dört seçilmiş hükümet daha önce ordu tarafından zorla iktidardan indirildi. Yani, milletin iradesi gasp edildi. Bu yüzden aslında siyasiler hiçbir zaman kendisini tam anlamıyla özgür hissedemediler. Ancak Ak Parti iktidarları ile birlikte milli irade tüm katmanları ile tekrar bir özgüven kazandı. Yapılan çalışmalarla, halk merkezli, insan odaklı, hizmet hedefli çalışma ve reformlar ile milli irade yeniden güç kazandı. Ve bu sürecin sonunda halkın iradesine kastedenler duvara çarptılar. Halkın bu üstün inanç, kararlılık ve iradesi Türkiye’de bir daha asla hiçbir grubun böyle bir ihanete cesaret edememesi sonucunu getirecektir. Milli iradenin karşısında hiçbir kuvvet yoktur” ifadelerinde bulundu

“ALLAH BİR DAHA 15 TEMMUZ’LAR YAŞATMASIN”

Milletvekili Çakır, “Ben başta o gün Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendiğim Malatya halkına, gerek o gece köprüde kurşunlara meydan okuyan tüm kardeşlerimize, Ankara’da TBMM etrafında, Külliye çevresinde iradesine sahip çıkan tüm kahramanlara, Türkiye’nin tüm şehirlerinde sokaklara çıkan insanlara, sokağa çıkamayan ancak duaları ile milli iradeye destek olan tüm vatan sevdalılarına müteşekkirim. Böyle bir milletin ferdi olmaktan sonsuz onur ve gurur duyuyorum. Tüm makamlardan ziyade böyle bir milletin parçası olmak hayatta yaşanacak en büyük onurlardan bir tanesidir şüphesiz. Allah bizlere, bu aziz millete bir daha 15 Temmuz’lar yaşatmasın. Tüm vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin 15 Temmuz Demokrasi Bayramı’nı kutluyor şehitlerimize yeniden rahmet, gazi kardeşlerimize minnetlerimi iletiyorum” sözlerini kaydetti.