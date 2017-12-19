Bir konser için Malatya’ya gelen ünlü ses sanatçısı ve oyuncu Alişan, gazetecilere açıklamada bulunarak yeni dizisi hakkında bilgiler de verdi.

Malatya’ya ilk defa gelmediğini belirten Alişan, Malatya’da 2001 yılında geldiğini ve Malatya’da 3 ay kaldığını söyledi.

MALATYA’DA BİRÇOK AKRABAM VAR

Aşkına Eşkiya dizisini Malatya Akçadağ’da çektiklerini hatırlatan Alişan, “Burada dizi çektik. Aşkına Eşkıya dizisini çektik. Çekimler Akçadağ-Pirpirim’de oldu. Malatya’da benim birçok akrabam var. Benim soyadımı taşıyan çok akrabam var. Kirvelerim Malatyalı. O yüzden Malatya’nın bendeki önemi büyük. Malatya’yı gezemedim. Uçak saati erkendi ve hemen konserden alanına geldim. Konserden sonra gezeceğim. Dizi setleri için de hemen dönmem gerekiyor” şeklinde konuştu.

İNANILMAZ BİR HEYECAN VAR

10 yıl aradan sonra dizi çekimlerine tekrar başladığını ifade eden Alişan, “Devamlı ekranlardaydım ama 10 yıldan sonra oyuncu olarak bir diziyle döndüm. İnanılmaz bir heyecan var ve bu akşamda dizi başlıyor. Dizi güzel. Çok güzel izlenen diziler var. Aşk dizileri var, askeri diziler var. Ama çok fazla komedi dizisi yok. Ve bizim dizide hem o komediyi hem de o eski insanların özlediği mahalle sıcaklığını, işte bakkalıyla, kasabıyla, taksicisiyle tamamen bir mahalleyi yansıtacak Dostlar Mahallesi. İnşallah güzel bir sonuç da alırız. Malatya hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. Dizimi de inşallah izlerler” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL