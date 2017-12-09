Malatya Şeker Fabrikası tarafından 23 Ağustos 2017 tarihinde başlayan pancar alım kampanyası süresince, 427 bin ton pancar alındı. 369 bin ton pancar işlenerek 45 bin ton şeker yapıldı.

Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, başarılı ve verimli bir kampanya dönemi geçirdiklerini belirterek," Malatya şeker fabrikası olarak 23 Ağustos 2017 tarihinde başlayan pancar alım kampanyası süresince, 427 bin ton pancar alındı. 369 bin ton pancar işlenerek 45 bin ton şeker,yaklaşık 130 bin ton yaş küspe, 14 bin tonda melas ürettik, Bu sene kampanyamız yüzde yüz iki kapasite ile çalışıldı, fabrika açısında çok başarılı ve çok verimi bir kampanya oldu. Türk şeker içerisinde sıfır arza diyebileceğimiz bir arza ile üretim kapasitesi ile kampanyayı bitirdik” dedi.

Murat, bu yıl kuraklıktan dolayı rekoltenin tahminlerin altında kaldığını belirterek, ”Bu yıl mevsimsel yağışların olmayışı ve kuraklığın olmasından dolayı Malatya ‘da kayısı ağaçları dahi söküldü. Özelikle Kangal bölgesinde büyük bir fire verdik, diğer bölgelerde tahminler hemen hemen tuttu” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki yıl yaklaşık 5 yüz 25 bin ton pancar kotası hedeflediklerini ifade eden Murat, ” Özelikle bu yıl Yazıhan bölgesinde Boztepe barajının kanarlının bitimi ile orada çiftçilerimizin pancar üretim talebi var. Biz de bu bölgeye yaklaşık 150 bin ton pancar dikmeyi hedefliyoruz “ diye konuştu.

İHA