26 Temmuz 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

Alıcılar da, satıcılar da memnun değil!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Açık Oto Pazarı yine durgun. Alıcılar 2’nci el araç fiyatlarının çok pahalı olduğunu savunurken, araç satıcıları ise alıcı olmadığından yakındılar.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:26
Alıcılar da, satıcılar da memnun değil!

  Malatya Büyükşehir Belediyesi Açık Oto Pazarı yine durgun. 2’nci el araçların çok pahalı olduğunu ileri süren araç alıcıları, pazara her hafta geldiklerini ve uygun fiyatta araç bulamadıklarından yakındılar. BUSABAH’a konuşarak düşüncelerini söyleyen alıcı ve satıcılar, pazarın durgun olduğundan yakındılar.

Hemen hemen her hafta pazara geldiğini dile getiren Mesut Karaman isimli vatandaş, araç fiyatlarının çok yüksek olduğunu dile getirdi.

ARAÇ FİYATLARI ÇOK YÜKSEK
  Alacağı araç modelinin çok pahalı olduğunu ve almakta tereddüt yaşadığını ifade eden Karaman, “Araç fiyatları çok yüksek. İstediğim araç markası 25 bin civarında. Almak istiyorum ama ileride sattığım zaman aynı fiyata satabilir miyim diye düşünüyorum. Bu yüzden çok kararsız kaldım. Araç fiyatlarının neden bu kadar çok yüksek olduğunu bilmiyorum. Bu haftada da araç alamadım. Gelecek hafta son defa geleceğim. İnşallah bu defa istediğim aracı alırım. Alamazsam eğer araba almaktan vazgeçeceğim” diye konuştu.

PAZARA DEVAMLI GELİYORUM
  Araç almak için beklemeye devam edeceğini söyleyen Ali Toprak isimli vatandaş ise, “Araç fiyatları yüksek, pazar durgun. Bunun sebeplerinden birisi sıfır araçların ucuzlaması. İkinci sebebi ise pazarda araç sayısının az olması diye düşünüyorum. Ben de devamlı pazara gelirim. Gerçekten fiyatlar yüksek. Darbe gören araçların bile fiyatı pahalı. Bu yüzden daha da beklemeyi düşünüyorum. Araçların ucuzlayacağını tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

DARBE, BOYA YOK
  Araç satıcıları da araçlarının satılamamasından şikâyetçiler. Her hafta aracını pazara getirdiğini ancak fiyat bile soran olmadığını belirten Tarık Şeker isimli vatandaş da, “Ben her hafta pazar günü araba pazarına aracımı getiriyorum. Ancak araba neredeyse elimde kaldı. Fiyat soran yok. Aracımda hiçbir darbe, boya yok. Fiyatı normal ve 2009 model tabiri caizse kız gibi araba. Ancak şimdiye kadar yanına gelip de fiyat veren olmadı” ifadelerini kullandı.

UMUTSUZ DEĞİLİM
  Piyasanın düzeleceğini tahmin ettiğini dile getiren Mehmet Koçer isimli araba satıcısı ise, “Pazar çok durgun. Fazla kalabalık değil. Sebebi de vatandaşların bağda, bahçede çalışması bence. Ben piyasanın düzeleceğini düşünüyorum. Aracımı 2 haftadan beri getiriyorum. Ancak satamadım. Bazıları gibi umutsuz değilim. Piyasanın düzeleceğini tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.


MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Busabah

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