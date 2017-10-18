18 Ekim 2017 Çarşamba

Alıç şifa dağıtıyor

Tezgâhlara ilk indiğinden bugüne kadar talebi hiç eksilmeyen alıç, adeta şifa dağıtıyor. Alıca olan talebin çok fazla olduğunu dile getiren ve kilosunu 6 liradan sattıklarını kaydeden esnaf Rüstem Ulutaş, alıcı doğal tüketmenin daha sağlıklı ve iyi olduğunu söyledi.

17 Ekim 2017 Salı 12:48
Alıç şifa dağıtıyor

  İlk çıktığında bu yana Malatyalıların yoğun ilgi gösterdiği alıç deyim yerindeyse kapış kapış ediliyor. Alıcın birçok faydası bulunduğu için Malatyalıların talep ettiğini ifade eden Kasap Pazarı Yaş Meyve ve Sebze Pazarı esnaflarından Rüstem Ulutaş, alıçları yayladan getirdiklerini söyledi.

TALEP FAZLA
  Alıcın doğal yenmesi gerektiğini ifade eden Ulutaş, “Alıçları Hekimhan ve diğer ilçelerin yaylalarından getirip satıyoruz. Alıçlar Malatya’nın yerli ürünü. Talep çok fazla. Sattığımız alıç organik alıçlar. Alıcın organik olup olmadığını kurtlu olup olmadığından anlıyoruz. İyi alıç iri olur, parlak olur. Alıcın kilosunu 6 liradan satıyoruz. Malatyalılar alıcı seviyor ve bayağı da ilgi gösteriyorlar. Alıç mevsimlik olan bir meyve. Çok faydalı. Vatandaşlarımız alıcın kompostosunu ve sirkesini yapıyor ama alıcı doğal tüketmek daha iyi ve sağlıklı” şeklinde konuştu.

ÖZELLİKLE KALBE İYİ GELİYOR
  Alıcın faydalı bir meyve olduğunu dile getiren Ulutaş, “Alıcın birçok faydası bulunuyor. Özellikle kalp rahatsızlıklarına iyi geldiğini biliyorum. Kalpte ritim bozukluğu, çarpıntı, kalp kaslarında güçsüzleşme ve hipertansiyon, damar sertliği gibi hastalıklarda kullanılabilir. İdrar söktürücü özelliği bulunuyor. Sinirleri yatıştırıyor. Bağırsakta oluşan enfeksiyonlara ve mide rahatsızlıklarının bazılarına iyi geliyor” diye konuştu. 






MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahAlıç

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