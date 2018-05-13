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Ali Kaban’dan Anneler Günü mesajı

Vali Ali Kaban Anneler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Ali Kaban’dan Anneler Günü mesajı

Vali Ali Kaban Anneler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

13 Mayıs 2018 Pazar 10:48
Ali Kaban’dan Anneler Günü mesajı

 Kaban Mesajında şu sözlere yer verdi:

“Dünyaya gözümüzü açtığımız andan itibaren bıkmadan, usanmadan, gece gündüz demeden merhameti, şefkati ve tüm sıcaklığıyla bizleri saran, karşılıksız sevgisiyle yediren, içiren, giydiren elleri öpülesi annelerimize ithaf edilen bir Anneler Günü'nü daha hep birlikte kutlamaktayız.

Ne yaparsak yapalım haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz, sığınacak limanımız, evlerimizin bereketi, hayatın bütün güzelliklerine layık olan, annelik payesini gurur ve şerefle taşıyan başta Şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin ellerinden öpüyorum.

Annelik tacı ile onurlanmış bütün hanımefendilerin daha nice Anneler Günü'ne sağlık ve huzur içerisinde kavuşmalarını diliyor, ebediyete intikal etmiş bulunan annelerimize rahmet niyaz ediyor, bu müstesna günlerinde tüm annelerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.”

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HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ali KabanANNELER GÜNÜMesaj
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