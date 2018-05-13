Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
101852
ALTIN
182.930
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8334
EURO
5.1310

Ali Evren TESKOMB'un üst kurul üyeliğine yeniden seçildi

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, 12 Mayıs’ta Ankara'da gerçekleştirilen TESKOMB'un 47. Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden üst kurul üyeliğine seçildi.

Ali Evren TESKOMB'un üst kurul üyeliğine yeniden seçildi

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, 12 Mayıs’ta Ankara'da gerçekleştirilen TESKOMB'un 47. Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden üst kurul üyeliğine seçildi.

13 Mayıs 2018 Pazar 17:13
Ali Evren TESKOMB'un üst kurul üyeliğine yeniden seçildi

 
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren üst kurul üyeliğine yeniden seçildi. Evren yaptığı açıklamada, “Üst kuruluşumuz olan TESKOMB’un 47. Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2018 tarihinde yapıldı. Tekrar TESKOMB Denetim Kurulu Üyeliğine seçilmemiz güçlü Türkiye için güçlü esnaf ve sanatkarlarımız için hayırlı olsun. Ayrıca kooperatifimiz Türkiye’de sayılı kooperatifler arasında gösterilmiştir. Bundan sonraki süreçte her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını, sıkıntılarını çözme noktasında elimizden gelen çabayı göstereceğiz” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Ali EvrenTeskombGenel Kurul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milyonları ilgilendiriyor
Milyonları ilgilendiriyor
İzzet Gören Anneler Günü mesajı yayınladı
İzzet Gören Anneler Günü mesajı yayınladı
Eğitim Bir Sen Anneler Günü'nü unutmadı
Eğitim Bir Sen Anneler Günü'nü unutmadı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim