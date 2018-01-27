Ali Bekki köyü teröristlerden temizlendi 

Zeytin Dalı Harekatı’nın sekizinci gününde Afrin'in kuzeybatısındaki Raco beldesine bağlı Ali Bekki köyü ele geçirildi. Ayrıca TSK ve ÖSO birliklerinin, örgütün bir eğitim kampının da ele geçirdiği aktarıldı.

