Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
120702
ALTIN
163.055
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3128
EURO
4.6608

Ali Bekki köyü teröristlerden temizlendi 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin ilçesinin kuzeybatısındaki Ali Bekki köyünün kontrolünü sağladığı açıklandı.

Ali Bekki köyü teröristlerden temizlendi 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin ilçesinin kuzeybatısındaki Ali Bekki köyünün kontrolünü sağladığı açıklandı.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
27 Ocak 2018 Cumartesi 14:16
Ali Bekki köyü teröristlerden temizlendi 

Zeytin Dalı Harekatı’nın sekizinci gününde Afrin'in kuzeybatısındaki Raco beldesine bağlı Ali Bekki köyü ele geçirildi. Ayrıca TSK ve ÖSO birliklerinin, örgütün bir eğitim kampının da ele geçirdiği aktarıldı. 
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)Zeytin Dalı HarekatıAli Bekki Köyü Teröristlerden Temizlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNE KINAMA!
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNE KINAMA!
Diyarbakır'da F-16 hareketliliği 
Diyarbakır'da F-16 hareketliliği 
Futbolcular Afrin'deki askerler için dua etti 
Futbolcular Afrin'deki askerler için dua etti 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim