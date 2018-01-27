"Algı oluşturuyorlar, buna şiddetle karşıyız"

Milletvekili Şahin, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder ve partililerle birlikte Malatya Medeniyet Eğitim Kültür Derneğini ziyaret etti. Derneğin kanaat önderlerinden Ramazan Keskin Şahin'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Terörle Mücadele Operasyonu hakkında bilgi almak istediklerini belirtti.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder ise, parti olarak devamlı halkın içerisinde olduklarını belirterek milletvekili Mustafa Şahin'in haftanın dört günü Malatya'da olduğu Malatya'nın sorunlarını dinleyip bunların Ankara'da çözümü noktasında çalışmaları sürdüğünü ifade ederek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de sürdürdüğü Afrin Zeytin Dalı Terörle Mücadele Operasyonu hakkında;" İnşallah rabbim burada bizimde birlik ve beraberlik içerisinde dualarımızla Mehmetçiğimizin fazla zayiat vermeden bu hareketi sonuçlandırmış olur" dedi.

Malatya Medeniyet Eğitim Kültür Derneği'nin faaliyetlerini takip ettiklerini dile getiren AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin dernek başkanlığı görevini üstlenen Hakan Ertürk'e başarılar dileyerek;" Elbette ki bu gibi sivil toplum örgütlerimiz, vakıflarımız, buna benzer hassasiyeti olan diğer stklarımızın bizim güncel hayatımızda çok nadide bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Ama maalesef özellikle 15 Temmuz hareketi ile beraber, onlar bahane edilerek, kendi içlerindeki kinleri kusma adına İslami duyarlılığı olan kuruluşlarımızı fetönün uzantısıymış gibi, onların kırıntıları ile hemhal olan onların akıbetini aynı şekilde hedefleyen bir yapıymış gibi bir algı oluşturuluyor buna şiddetle karşıyız. Daha dün burada ana muhalefet partisinin sözüm ona genel başkan yardımcısı olmuş olan maalesef hem Malatya ölçeğinin hem de Türkiye ölçeğindeki bir takım hassasiyetleri fark edemeyecek kadar sığ düşünen insanlar şuanda Malatya'yı, Türkiye'yi, hükümeti, İslami hassasiyeti olan stkların yönettiğinden hareketle bu gibi kurumlarında isimlerini vererek bühtan içerisinde olduklarını gördük. Ama bugün AK Parti'yi cemaatler yönetiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'ni hangi tür cemaatler yönetiyor onunda bir sorgulanması lazım. Bunları hiç sorguladıklarını görmedik. Şuanda malumunuz olduğu üzere partiler kongre süreçleri içerisinde faaliyetle haşır neşirler ama şuanda partimizin iktidar partisi olmamıza rağmen bütün ana kademelerimizde göreve gelen insanlarımızın hiçbirisinin bu ülkenin bayrağına, dinine, millete, ümmete karşı bir kem söz söylediklerine şahit olmadığımız insanları göreve getirdik ama maalesef CHP'ye baktığımızda şuanda İstanbul'da İl Başkanlığına gelen bir bayanın bayan olmasından da öte bir ana muhalefet partisinin il başkanlığına talip olmuş ama geçmişine baktığımız zaman bize göre eğer bu vakıflarımız, derneklerimiz cemaat ise onlara göre de cemaat olarak gördükleri o sivil yapılanmalarda DHKPC'li militanların, teröristlerin, ağızları poşulu, elleri taşlı, dilleri küfürlü ahlaki seviyesi olmayan bir yapıdan gelenlerin il başkanlıklarını sorgulamalarını istiyorum" dedi.

Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı Terörle Mücadele operasyonuna da değinen Milletvekili Şahin operasyona karşı bildiri yayınlayanlara da sert tepki göstererek ana muhalefet partisi CHP'nin tutumunu eleştirdi.

Şahin;" Birçok sivil toplum örgütlerimiz sabahlara kadar, sabah namazlarında camilerimizde, evlerimizde Mehmetçiklere başarılı olması için ve bütün ümmetin o coğrafyadaki başarıları için dua ederken bugün bakıyoruz yine maalesef bazı bildirilere imza atanların kimler olduğunu da her halde ana muhalefet partisinin sorgulaması gerekir diye düşünüyorum. Ve yine bir bakıyorum mevzu bahis olan genel başkan yardımcısı kılıklı olan kişinin vermiş olduğu ifade diyor ki askerlerimiz sağ selim gelirler önce ağzından bir dua çıksın bakalım ağzına hiç dua yakışmıyor mu? Yani Allah yardımcıları olsun diyecek kadar, rabbim onları muzaffer etsin diyecek kadar bu arkadaşlarımızın söyledikleri bir tek duayı yapmadıklarını görüyoruz. Hala sorunlu bir dil kullanıyorlar. O sorunlu dili her seferinde bu milletin temel dinamikleri söz konusu olduğunda onlara karşı gerçekten çok sivri bir şekilde kullanıyorlar. Ama şuanda kendilerine destek veren özellikle PKK'sı, HDP'si, YPG'si, PYD'si, bugüne kadar binlerce masum insanımızı Kürt kardeşlerimizi katlederken, 3 binden fazla kız çocuğunu, çocuk yaştaki erkeklerimiz dağa kaldırırken bir tek kelime sarf etmeyenler. Onların analarından, babalarından koparılmaması için imza atmayanların bugün AK Parti'nin şuanda bıçak kemiğe dayanmasıyla beraber hemen sınırımızın ötesinde emperyalist güçlerin başta Amerika ve onun bir takım yerli işbirlikçilerinin, orada ihalesini alan taşeron firmalarının yaptıklarını görmezden gelip bugün Mehmetçiğimizin oraya çıkmasına kin ve nefret tohumları saçacak şekilde açıklamalar yapmasını şiddetle telin ediyoruz. Yanlış bir şey" dedi.

Milletvekili Şahin operasyonda milli silahların kullanıldığını belirterek;" AK Parti'nin iktidara gelmesi ile beraber bizim yerelde hep sözümüz vardı, kötü komşu adamı hacet sahibi eder deriz; gider komşuya bir istersiniz verir, iki istersiniz verir, üç istersiniz verir, dördüncüye istersiniz tam böyle en hassas bir anda ret eder kabul etmez ve sizi çok zor bir şartta kendi sorununuzla yüz yüze bırakır. Bugünde tıpkı Kıbrıs Savaşı'nda olduğu gibi Amerika'nın yapmış olduğu kalleşlikleri hep gördük. Gitmeyin dediler ve uçaklarımız uçuramaz olduk. Ama bugün o kötü komşu misali maalesef stratejik ortak olarak ilan ettikleri NATO'nun müttefikleri arasında yer almamıza rağmen bizi o noktaya getirerek şuanda biz sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde hükümetimizde alına kararlar neticesinde bugün orada kullanılan silahların %70-75'inden daha fazlası yerli ve milli silahlarımız. Tamamen bizim teknik ekibimizin yapmış oldukları çalışmalar neticesinde insansız silahlı hava araçları var yine insansız silahsız hava araçlarımız var yine insanlı keşif uçaklarımız var. Bunların tümüyle beraber almış olduğumuz istihbarı bilgilerimizin nihai sonucu en iyi bir şekilde zafere ulaşma noktasında, inşallah o da olmaz bundan sonra 3 Şehit vermişiz ama onlara şuanda 300'lerin üzerinde imha ettiğimiz teröristler var. Bunlar hak ettikleri cezayı bulacaklardır. O bölgede yaşayan mazlumlarımızın, o mağdurlarımızın, o ezilen ve üzülen insanlarımızın kendi asli yurtlarına dönünceye kadar, o topraklarda özgür bir şekilde yaşayıncaya kadar, o bağımsızlıkları elde edinceye kadar inşallah bu hareketi sürdüreceğiz" dedi. (Bülten) busabahmalatya.com