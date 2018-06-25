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ALES’TE YENİ GELİŞME

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Doğacak mağduriyetlerin önlenmesi için hemen harekete geçerek sorunun çözümüne yönelik bir çalışma yürüttük. Yapmış olduğumuz bu çalışma neticesinde '30 Eylül 2018 tarihli ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar yapacakları başvurularında mevcut ALES puanlarının geçerli kabul edilmesine' karar verilmiştir" dedi.

ALES’TE YENİ GELİŞME

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Doğacak mağduriyetlerin önlenmesi için hemen harekete geçerek sorunun çözümüne yönelik bir çalışma yürüttük. Yapmış olduğumuz bu çalışma neticesinde '30 Eylül 2018 tarihli ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar yapacakları başvurularında mevcut ALES puanlarının geçerli kabul edilmesine' karar verilmiştir" dedi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 10:34
ALES’TE YENİ GELİŞME

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) geçerlilik süresini 3 yıldan 5 yıla çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasının ardından yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi için YÖK harekete geçerek bir çalışma yürüttü. YÖK'ün sorunun çözümüne yönelik başlatmış olduğu çalışma tamamladı. Bu çalışma neticesinde, “30 Eylül 2018 tarihli ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar yapacakları başvurularında, mevcut ALES puanlarının geçerli kabul edilmesine” karar verildi. Bu anlamda Malatya’dan da konuya ilişkin yorumlar geldi.

YEKTA SARAÇ AÇIKLADI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 27 Eylül 2017 yılı öncesi yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresi 3 yıl iken ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle sınavların geçerlilik süresinin 5 yıl olarak kabul edildiğini ve bu düzenlemeye yönelik açılan dava neticesinde Danıştay 8. Dairesinin almış olduğu kararla söz konusu maddenin yürütmesinin durdurulduğunu hatırlatarak, "Yürütmesi durdurulan yönetmeliğin 6. maddesi kapsamında lisansüstü eğitim sınavları ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvuran veya başvurmayı düşünen adayların en yakın ALES’e girerek süreci devam ettirmelerinin mümkün olmadığı görülmüştür. Bu kapsamda doğacak mağduriyetlerin önlenmesi için hemen harekete geçerek sorunun çözümüne yönelik bir çalışma yürüttük. Yapmış olduğumuz bu çalışma neticesinde '30 Eylül 2018 tarihli ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar yapacakları başvurularında, mevcut ALES puanlarının geçerli kabul edilmesine' karar verilmiştir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
ALESYökSınav
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