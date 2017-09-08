Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (LES) adıyla yapılmaya başlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı'nda (ALES), Yükseköğretim Kurulu köklü değişikliğe gidiyor. YÖK'ten konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Buna göre ALES’te test sayılarında azaltmaya gidildi. Dört test/bölüm sayısı ikiye indirildi. Yeni ALES, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden ve testten oluşacak. Böylelikle Sözel-I ve Sözel-II ile Sayısal-I ve Sayısal-II testleri ayrımı ortadan kaldırıldı.

ALES SÖZEL VE SAYISAL TESTLERİ…

Yeni ALES'te belirlenen testlerin içeriğine ilişkin de yeni düzenlemeler yapıldı. ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarından oluşacak. Burada adaylardan temel dilbilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanıyor. ALES Sayısal Testi; temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecek. Burada adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi amaçlanıyor.

SORU BAŞINA DÜŞEN SÜRE UZATILDI

Yeni ALES’te soru sayısı azaltılarak, soru başına düşen süre artırıldı, bununla birlikte toplam sınav süresi kısaltıldı. Sınav, 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşmakta iken, yeni düzenleme ile 50’şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı testten meydana gelecek. Toplamda 100 sorudan oluşan sınavın süresi 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlendi. Bu düzenlemenin sınav stresinin azaltılmasına da katkı sağlayacağı bekleniyor. Eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanı, eşit ağırlıklı hale getirildi. ALES Sayısal ve ALES Sözel puanının hesaplanmasına yönelik ağırlıklar değiştirilmemekle birlikte ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında Sayısal Testinin yüzde 50, Sözel Testinin de yüzde 50 etkili olmasına karar verildi. ALES sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldan beş yıla çıkartıldı.

YEKTA SARAÇ’TAN AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni YÖK olarak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı'nda (ALES) yapmış olduğumuz yeni düzenlemeyle ALES’in kapsamında uluslararası benzer sınavlarla olabildiğince bir ortaklık sağlamış olup, bilgiden çok adayların sayısal ve sözel alanlara ilişkin mevcut bilgilerini kullanarak üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesi ve belirlenmesini hedefledik. Adayların aleyhine olan süre, soru sayısı, kapsam ve puanların hesaplaması, sınavın geçerlilik süresi gibi konularda iyileştirmeler yaptık. ALES’in yeniden düzenlenmesi öncesinde uluslararası benzer sınavları inceleyerek, ilgili paydaşların ve alan uzmanlarının görüşlerini aldık. Konuya ilişkin oluşturduğumuz komisyon çeşitli alternatifleri değerlendirmiş ve neticesinde bu düzenlemeyi yapılmıştır. Önümüzdeki 2017 Ekim ayında yapılacak ALES’te yapılan yeni düzenlemeler uygulanmaya başlanacaktır" ifadelerine yer verdi.

Düzenlemelere ilişkin bilgi veren Saraç, "ALES’te test sayılarını azalttık. Yeni ALES’te soru sayısını azaltarak, soru başına düşen süreyi artırdık, bununla birlikte toplam sınav süresini kısalttık. Eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanını artık eşit ağırlıklı hale getirdik. ALES sonuçlarının geçerlilik süresini üç yıldan beş yıla çıkarttık" dedi.

İHA