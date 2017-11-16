16 Kasım 2017 Perşembe

ALES sınav yerleri açıklandı

ÖSYM, 19 Kasım Pazar günü gerçekleşecek olan ALES için, sınav yerlerinin açıklandığını bildirdi.

16 Kasım 2017 Perşembe 10:52
ALES sınav yerleri açıklandı

  Daha çok yüksek lisans başvuruları için girilen bir sınav olarak bilinen ALES, Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olarak bu kadrolara açıktan veya öğretim elemanı kadrolardan naklen atanabilmek için ve doktora eğitimi için girilmesi gereken bir sınavdır.

Özellikle bu yıl ALES ile ilgili sınav süresi ve geçerliliği ile ilgili olarak birçok değişiklik yapıldı. Yapılan bu değişikliklerin ardından sınava girecek öğrencilerin merakla beklediği bir durumda ALES sınav yerlerinin açıklanacağı tarihti.

MERAKLA BEKLENEN ALES YERLERİ AÇIKLANDI
  ÖSYM, 19 Kasım Pazar günü gerçekleşecek olan sınavın yerlerinin açıklandığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, sınava girecek öğrenciler ÖSYM Aday İşlemleri’nden sınav yerlerini öğrenebilecekler.

Pazar günü gerçekleşecek sınavla ilgili çeşitli uyarılarda bulunan uzmanlar, öğrencilere, sınav günü gelmeden yerlerini öğrenip, sınav binasına gitmelerini, yerlerini görmelerini söylüyor.

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: BusabahALES Sınav Yerleri

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 14 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 11 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017