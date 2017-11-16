Daha çok yüksek lisans başvuruları için girilen bir sınav olarak bilinen ALES, Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olarak bu kadrolara açıktan veya öğretim elemanı kadrolardan naklen atanabilmek için ve doktora eğitimi için girilmesi gereken bir sınavdır.

Özellikle bu yıl ALES ile ilgili sınav süresi ve geçerliliği ile ilgili olarak birçok değişiklik yapıldı. Yapılan bu değişikliklerin ardından sınava girecek öğrencilerin merakla beklediği bir durumda ALES sınav yerlerinin açıklanacağı tarihti.

MERAKLA BEKLENEN ALES YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM, 19 Kasım Pazar günü gerçekleşecek olan sınavın yerlerinin açıklandığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, sınava girecek öğrenciler ÖSYM Aday İşlemleri’nden sınav yerlerini öğrenebilecekler.

Pazar günü gerçekleşecek sınavla ilgili çeşitli uyarılarda bulunan uzmanlar, öğrencilere, sınav günü gelmeden yerlerini öğrenip, sınav binasına gitmelerini, yerlerini görmelerini söylüyor.

SELAHATTİN BAYRAK