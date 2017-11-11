19 Kasım'da yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi giriş sınavın giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar sınav giriş yerlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve şifre ile sınav giriş yerlerini öğrenebilecekler.

SAAT 10.00’DAN ÖNCE SINAV BİNASINDA OLUN!

Öte yandan saat 10.00'dan önce sınav binasına giriş yapılacak ve bu süreden sonra adaylar sınav binalarına alınmayacaklar.

Yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’nın (ALES) sonuçları, yapılan yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Öte yandan Malatya’da da bu sınava girecek olan yüzlerce öğrenci bulunuyor.

ALES NEDİR?

ALES, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ve doktora eğitimi için girilmesi gereken bir sınavdır. ALES’in açılımı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’dır. ALES, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez ve ayrıca 2017 senesi için e-ALES olarak ayrıca iki defa daha yapılır. Bu iki dönemde yapılan sınavlar ALES İlkbahar Sınavı ve ALES Sonbahar Sınavı olarak adlandırılır.

SELAHATTİN BAYRAK