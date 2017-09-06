2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi ve Sonbahar Dönemi olmak üzere yılda iki kez yapılıypr. 2017 ALES Sonbahar Dönemi Sınavı başvuruları 26 Eylül - 4 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacak. 2017 ALES Sonbahar Dönemi Sınavı 19 Kasım 2017 tarihinde saat 10.00'da yapılacak. Sonuçlar ise 21 Aralık 2017 tarihinde açıklanacak. Malatya’dan da sınava başvurular olacak ve sınav burada da yapılacak.

SINAV TÜRKÇE OLACAK

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvuru yapacak adaylar, sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Sınav 19 Kasım 2017 tarihinde yapılacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanacak. Sınav Türkçe olacaktır ve her iki bölüm tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek.

SINAVIN KAPSAMI

Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde 40’ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise 40’ar sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer alacak. Bütün adaylar, dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda en az 120 soru cevaplandırmış olacak. Adaylar istedikleri takdirde bütün testleri cevaplandırabilecek. Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak. Sayısal-2 Testindeki soruların, Sayısal-1 Testindeki sorulara göre daha ileri düzey sorular olması planlanıyor. Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri ise, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak. Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ

Sınava Giriş Belgesi’nin adaylar T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekiyor. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunuyor. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremiyor. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılıyor. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorunda. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunlu.

TÜRKAN YILDIZ