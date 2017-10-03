03 Ekim 2017 Salı

“Adalet istiyoruz”

ALES, 19 Kasım’da yapılacak

6 Eylül tarihinde başlayan ALES başvuruları, 4 Ekim’de sona erecek. ALES, 19 Kasım’da yapılacak ve yeni değişiklikler bu sınavda uygulamaya başlanacak.

03 Ekim 2017 Salı 12:41
ALES, 19 Kasım’da yapılacak

ALES’e başvurular, ÖSYM aday işlemleri sisteminden yapılıyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabiliyor.

ALES’TE HANGİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI?
  19 Kasım’da yapılacak ALES’ten itibaren uygulamaya konulacak olan değişiklikler şu şekilde oldu:

“Sınavın soru sayısı 160’tan 100’e indirildi. Sınav süresi 180 dakikadan 100 dakikaya düşürüldü. ALES puanının geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı. ALES sayısal ve ALES sözel puan hesaplamalarında değişiklik yapılmadı ancak ALES eşit ağırlık puanında sayısal ve sözel testlerin ağırlıklarının yüzde 50 olması kararlaştırıldı. Bunlar dışında Sözel-1, Sözel-2 ve Sayısal-1, Sayısal-2 olarak dört bölümden oluşan ALES sadece sözel ve sayısal olarak iki bölümden oluşacak.”

Öte yandan ALES için belirlenen ücret 90 Türk Lirası, ALES geç başvuru ücreti ise 135 Türk Lirası…

TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: BusabahALES

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