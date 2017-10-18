18 Ekim 2017 Çarşamba

Aldığınız kömüre dikkat edin!

Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber Malatya’da odun ve kömür satışları hızlandı. Kömür alacak vatandaşlara ise uyarılar yapılıyor.

17 Ekim 2017 Salı 12:46
Aldığınız kömüre dikkat edin!

  Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber Malatya’da odun ve kömür satışları hızlanırken, kömür alacak vatandaşlara uyarılar geldi.

UCUZA KAÇMAYIN!
  Kış mevsiminde yakılmak üzere alınan kömür konusunda vatandaşların ucuza kaçmaması gerektiğini belirten kömür satıcıları, "Ucuz kömür ekonomik olarak uygun olabilir ama çabuk yandığı için maliyeti pahalı oluyor. Vatandaşlarımız bazı kömür fiyatlarını yüksek bulduğu için ucuz kömüre yöneliyor. Uzum kömürler hem daha çok kömürün yanmasına sebep oluyor hem de sağlığa zarar veriyor. Sobalı evlerde kalan vatandaşlarımız eninde sonunda odun ve kömür alacaklar. Lütfen kömür alımında ucuza kaçmasınlar ve iyi araştırsınlar” diyorlar. 


Öte yandan bu yıl kömürün ton fiyatı 750-900 TL arasında değişiyor. 

SELAHATTİN BAYRAK
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