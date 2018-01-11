11 Ocak 2018 Perşembe

Akyürek, adaylığını açıkladı

Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasında seçimlere kısa bir süre kalırken, İsmail Akyürek aday olduğunu açıkladı.

11 Ocak 2018 Perşembe 11:48
Akyürek, adaylığını açıkladı

  Düzenlediği basın toplantısı ile adaylığını açıklayan Akyürek, zamanın gerisinde kalan değil zamanla yarışan bir vizyon oluşturmak için aday olduğunu belirterek, "Ölmeyecek bir mesleği yeniden canlandırmak için gönüllerinize talip bir kardeşiniz, bir meslektaşınız olarak daha iyi bir hizmet yolunda Bakkallar ve Bayiler Odası başkanlığı görevine talibim” dedi.

SORUMLULUK GETİRECEK
  4 Şubat 2018’de yapılacak olan seçimlerde üyelerin desteğini isteyen Akyürek, “Bu görev büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirecek. Her bir esnaf kardeşimin dertlerini dert bilip sorunlarını sorunlarımız bileceğiz. Gece gündüz demeden en üst mecralara bu sorunların çözümü için seferber olacağımın bilinmesini isterim. Adil yaklaşmak bizim ilkemiz olacaktır. Bugüne kadar bu görevi üstlenmiş arkadaşlarımız ebetteki kendilerince bir çaba göstermişlerdir. Ancak biz bu bayrağı devralarak çok daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Amacımız bütün esnaf kardeşlerimizle birlik ve beraberlik oluşturup gücümüzü ortaya çıkarmaktır. Tüm üyelerimizi 4 Şubat 2018 tarihinde Sultan Sarayı Düğün salonuna davet ediyorum, üyelerimizi ve genel kurulumuza katılmalarını ve destelerini bekliyorum” şeklinde konuştu.

İHA
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