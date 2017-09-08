Yazıhan ilçesi Akyazı Mahallesi’ndeki kanalizasyon sorununu çözmek için çalışmalara başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki bin 100 metrelik kanalizasyon hat çalışmasını tamamladı. Çalışmalar kapsamında 500 kişilik fosseptik, 32 adet parsel ve muayene bacası çalışması da gerçekleştirildi.

ÇAKIR VE ÖZDEMİR’E TEŞEKKÜR ETTİ

MASKİ Genel Müdürü ve beraberindeki heyetin Akyazı Mahallesi’ne yaptıkları ziyaretten memnun olduklarını söyleyen Mahalle Muhtarı Orhan Şatır, “Mahallemizin kanalizasyon altyapısı sağlam değildi. Çevreye yayılan koku nedeniyle sinekler toplanıyordu. MASKİ Genel Müdürlüğü mahallemizde bin 100 metrelik kanalizasyon hat çalışması yaptı. Yapılan çalışma sonucunda kanalizasyondan kaynaklı kokular olmuyor. Yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Mahallelim adına Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a ve MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir’e teşekkür ediyorum” dedi.

HİZMET GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün sağlam altyapıyla sağlam gelecek inşa etmek için çalışmalarına devam ettiğini söyleyen MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Yazıhan ilçesi Akyazı Mahallesi’ne giderek tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Özdemir, “Yazıhan Akyazı ilçesinde maliyeti 250 bin TL olan bin 100 metrelik kanalizasyon altyapı çalışmasını tamamladık. Çalışmalarımız kapsamında 500 kişilik fosseptik, 32 adet parsel ve muayene bacası çalışmasını tamamladık. Bölgenin içme suyuyla ilgili yakın zamanda çalışmalar yapacağız. Mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet getirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz Malatya’nın tamamının içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını sağlam bir şekilde inşa etmek. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ