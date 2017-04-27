Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından önceki gün çok kritik bir gün yaşandı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM), “Türkiye’de demokratik kurumların işleyişi” konulu bir oturum düzenlendi. Oturumda Türkiye'nin 2004'te çıktığı siyasi denetim sürecine yeniden alınmasına karar verildi. Kararda, olağanüstü halin mümkün olan en kısa zamanda kaldırılması da istendi.

TAVSİYE VERİLDİ!

AKPM Türkiye raportörleri Estonyalı Marianne Mikko ve Norveçli Ingebjorg Godskesen tarafından hazırlanan raporda Türkiye'de özellikle terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hal uygulaması çerçevesinde alınan kararlar ve uygulamalar eleştirildi, demokratik kurumların işleyişinin bozulduğu savunuldu. Raporun görüşülmesinden sonra Türkiye'ye çeşitli tavsiyelerde bulunuldu. Kararda, olağanüstü halin kısa zamanda kaldırılması istendi.

“BU KARAR TAMAMEN SİYASİDİR”

Kararla ilgili eleştiriler yapılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kararı tanımadıklarını belirterek, “Şu anda Türkiye'ye karşı alınan bu karar tamamen siyasidir. Biz zaten böyle bir kararı tanımıyoruz. İstedikleri kadar böyle bir kararı almış olsunlar. Çok da büyütmüyoruz. Bu karar alınmıştır, geçmiştir" dedi.

“YANLI BİR KARARDIR”

Bu anlamda Malatyalı siyasilerden ve yöneticilerden birçok eleştiri geldi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci konuyla ilgili yaptığı yorumda, “AKPM'nin aldığı kararı kınıyorum. Bu karar siyasi ve yanlı bir karardır. AB kendi değerlerine sahip çıkmalıdır, teröre değil” dedi.

“YANLIŞ KARAR!”

Vali Mustafa Toprak, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin aldığı tamamen yanlış, terörü ve destekçilerini koruyan Türkiye aleyhindeki haksız kararını kınıyorum” ifadelerinde bulundu.

“BU KARARI TANIMIYORUZ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, “Milletimizin kararı dışında hiçbir kararı tanımıyoruz. AKPM'nin bu siyasi kararını da tanımıyoruz" sözlerine yer verdi.















TÜRKAN YILDIZ