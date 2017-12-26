Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Onuncu Yılını kutlayacak. 28 Aralık Perşembe Günü Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapacakları etkinlik hakkında kamuoyunu bilgilendiren Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, önemli açıklamalarda bulundu.

Aralık ayının 28’inde “Onuncu Yıl etkinliği” yapacaklarını ifade eden Başkan Akın, bu etkinliklerle yetiştiricilerin yanında olacaklarını söyledi.

YETİŞTİRİCİLERE ÇEŞİTLİ HEDİYELER VERİLECEK

“Bu etkinlikler çerçevesinde, millet gider otellerde, orada burada, şaşalı pastalar, börekler keser. Veya şaşalı yemekler hazırlar. Biz de dedik ki biz yetiştiricimizin her zaman yanında olduğumuz gibi yetiştiricimizin yanında olalım” diyen Başkan Akın, “Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfekçi'nin de katılacağı Onuncu Yıl etkinliğimizi düzenleyeceğiz. Bu etkinlikler içerisinde en önemlisi yetiştiricilerimizin temel ihtiyacı olan, yetiştiricilerinin yaylada kullanabileceği güneş enerjisi paneli, koyun kırkma makinesi, jeneratör, süt sağım makineleri, mont, kepenek, keçe, yem taşıyacağı el arabası, yem bitkileri tohumu, 6 ton yem sponsorlar aracılığıyla vereceğiz. Bizlere destek olan bütün sponsorlarımız da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

TÜM MALATYALILAR DAVETLİ

Başkan Akın, “Kongre ve Kültür Merkezi'nde 28 Aralık saat 10.30’da yapacağımız bu etkinliğimize tüm Malatyalıları, yetiştiricilerimizi, üreticilerimizi davet ediyoruz. Oradan kura çekimi ile hediyelerimiz dağıtılacak. Etkinlikler içerisinde halk oyunları gösterileri kaval gösterisi, buna bağlı olarak plaket ve sertifika törenleri olacak” dedi.

“HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK”

Koyun kırkımına katılan kursiyerlere sertifika da verileceğini söyleyen Başkan Akın, “Türkiye'de ilk olarak koyun kırkımı ile alakalı yaklaşık 102 kişiye eğitim vermiştik. Bu eğitimlerin sertifika töreni sembolik olarak 3 kadın, 3 erkeğe sertifika vereceğiz. Sertifikalar Sayın Bakanımız tarafından verilecek. Burada bizim asıl amacımız yetiştiricilerimizin bu anlamda katkı sunmaktır. Yaklaşık 400 müracaat var. Müracaatları da ara ara alıyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık. Perşembe günü inşallah Malatya’mızda Kongre Kültür Merkezi'nde Onuncu Yıl etkinliğimizi yapacağız” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL