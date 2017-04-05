Yakınca Spor Salonu’nda kurulan duruşma salonunda savunması alınan dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Harekat Komutanı Hava Pilot Kurmay Albay Tayfun Tuna, darbecilerin ele geçirdiği Akıncılar Üssü’nü bombalamak için görevlendirildiklerini, ancak tüm hazırlıklara rağmen görevin iptal edildiğini söyledi.

SEMİH TERZİ ETİMESGUT’U SORMUŞ!

Tayfun Tuna savunmasında, Diyarbakır’dan izinsiz kalkan ve içerisinde Semih Terzi’nin bulunduğu kargo uçağının pilotunun Malatya’daki kuleye Etimesgut Havaalanı ile ilgili bilgi istediğini ifade etti. Tuna, savunmasında darbeci Semih Terzi’nin uçağına, “Kontrolsüz, izinsiz ve darbeci ekibin kontrolünde olduğunu düşündüğüm için bilgi verilmemesini söyledim” dedi.

“4 F4 UÇAĞI SİLAHSIZDI”

15 Temmuz gecesi Erhaç Üssü’nde hazırlanan savaş uçakları ile ilgili açıklamada bulunan Filo Komutanı Binbaşı Metin Çivilibal ise, “Darbe gecesi F4 savaş uçağı ile kalkış yapmış olsaydım ve havada verilen emrin darbe teşebbüsüne destek olması yönünde bir emir olması halinde görevi icra etmeden üsse dönecektim. Havada verilen emir darbecileri önlemeye yönelik bir emir olsaydı eğer görevi icra eder üsse o şekilde geri dönerdim. Gece 03.40 civarında üs komutanımız Birleşik Hava Hareket Merkezinin (BHHM) 4 F4 uçağının silahsız hazırlanmasını istediğini söyledi. Uçakların bomba yüklü olmaması içimizi rahatlattı, tersi olsa emri sorgulardık. BHHM daha sonra uçakları kaldırmayın dediği aktarıldı. Filo Komutanı ile görüştük, bu 4 uçaktan birinde bulunuyordu. BHHM’de darbeci ve darbeci olmayan iki grup olduğunu, benden izin almadan kalkış yapmamalarını istedim. BHHM’yi aradım, cevap vermediler. BHHM’den bizzat görüşme yapana kadar kalkış yapmamalarını istedim. BHHM’yi 6 kez aradım kimse telefonlarıma cevap vermedi. Filo Komutanıyla görüştüm. Kalış yapmayın emrinin en az riskli yol olduğunu ve park yerlerine dönmelerini söyledim” dedi.

“14 ADET BOMBA YÜKLÜ UÇAK VARDI”

16 Temmuz’da sabahı 10.00’da Birleşik Hava Hareket Merkezi (BHHM)’den Ankara’daki Akıncı Üssü meydanının bombalanacağı yönünde bir emir geldiğini iddia eden Çivilibal, “BHHM ile Malatya Valiliği arasında koordine kurulamadığı için bu görev iptal edildi.17 Temmuz günü ise Hava Kuvvetleri Komutanlığından gelen emir doğrultusunda tüm uçakların bataryaları söküldü ve uçakları uçamaz hale getirirdik. Üssümüzde bulunan uçaklar alçak uçuş yapamaz. Darbeci olsam üssümüzde 14 adet bomba yüklü uçak vardı, gelir gelmez daha darbe haberi yayılmadan bu uçakları hazırlayıp kaldırırdık” şeklinde konuştu.

“RULEYE ÇIKTIK”

Metin Çivilibal savunmasında, “Havalanacak uçaklarda bomba olmaması nedeniyle görevin terörle mücadele ya da darbe karşıtı bir görev olacağını düşündük. Pist başı yapınca piste inen kargo uçaklarını gördük. Kuleden izin istedik. Kargo uçakları ile aradaki mesafeyi korumak için ruleye çıktık. O an ana piste gidip kalkma imkanımız vardı, henüz hiçbir araç piste yoktu. Durumu netleştirmesini istedim. Yanlış bir şey yapmamak için bana emir vermeye yetkisi olmayanların emrini dinlememeye karar verdim. Komutanımla sonuncu görüşmede bize geri dönmemizi istedi” dedi.

İDDİLARI KABUL ETMEDİ

Tutuklu sanıklardan dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık’ın, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti karşısında savunması alındı. Ayık, savunmasında, görevde bulunduğu süre içerisinde çok yoğun ve önemli görevler icra ettiğini belirterek, yaptıkları işlerde başarılı sonuçlar elde edildiğini ve terör örgütünün belinin kırılmasında sorumlu olduğu üs komutanlığının önemli bir görev gerçekleştirdiğini söyledi. Paralel Devlet Yapılanması ve FETÖ ile ilgili eğitim ve meslek hayatı boyunca söz konusu yapıyla ilgili alakası olmadığını anlatan Ayık, iddianamede üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

“KARİYERİM AÇISINDAN OLUMSUZ BİR DURUM”

Ayık, Yurtta Sulh Konseyi tarafından yayınlanan sözde mesaj formunda "görevine devam" yazılmasının kim ya da kimler tarafından yapıldığını bilmediğini savunarak, "Kimler tarafından yazıldığından haberim yok. Benim dışımda gerçekleşmiştir. Ben, 2016 yılında Ağustos ayı itibariyle tuğgenerallikte 4 yılımı dolduruyordum. Görevlendirme bana avantaj sağlamayan bir durum değil, kariyerimde olumsuz bir durumdur" ifadelerini kullandı.

“ANNEM RAHATSIZDI”

Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününe katılmayı planladığını anlatan Ayık, savunmasına şöyle devam etti:

"Annemin rahatsızlığından dolayı planımı değiştirdim. Sıkıntısı son zamanlarda artmıştı, eşimle ayrıldıktan sonra 7-8 senedir annemle yaşadığım için annemi Ankara'ya götürme kararı verdim. Sabah erkenden yola çıkmayı planlıyordum. Terörle mücadele kapsamında uçakların bombalarını atmadan BHM tarafından geri çağrıldığı söylendi. Hafta sonu görevlendirmelerine benzer bir görevlendirme olduğunu düşündüm. Saat 21.00'de Tayfun Tuna'yı arayarak, üsse geçeceğimi söyledim ve üsse geçtim. Durumun netleşmesini beklerken, darbeye teşebbüs olaylarını televizyondan izledim. Birliğimi olası sıkıntılara karşı tutmak için üsse geçtim.”

“SEMİH TERZİ’Yİ TANIYOR MUSUN?”

Ayık savunmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Mahkeme Başkanı Vedat Koç'un “Darbe girişimi olduğu gece Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden izinsiz uçak kaldırarak Ankara'ya giden Semih Terzi ile görüştün mü? Basına yansıdığı kadarıyla Terzi'nin darbe gecesi Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden kalkan nakliye uçağıyla Ankara'ya geçiyor. Malatya kuleyle bu uçağın teması olduğu ifade ediliyor. Bu yönde bilgin var mı?" sorusuna "Ben bunu harekat komutanından öğrendim. Böyle bir kimseyi ben tanımıyordum. Etimesgut Havaalanı ile ilgili bir takım bilgiler sormuş. Haraket komutanı söyledi, 'bilgi vermeyin' diye söyledim” şeklinde cevap verdi. Savunmaların ardından mahkeme başkanı Vedat Koç, duruşmayı Perşembe günü sabah 09.00’a erteledi.

TAHİR ÖZÇELİK