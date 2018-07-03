Akın, yerel yöneticilere yaylalardan seslendi

“Sıkıntıları yerinde görsünler”

Her platformda yetiştiricilerin yaylalardaki problemlerini ifade eden Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ve Yönetim Kurulu üyeleri, sıkıntıları bir de yerinden dile getirdi. Bu anlamda Yazıhanlı yetiştiricilerin hayvanları için kullandıkları yaylalara gazetecilerle birlikte giden Başkan Akın, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Burada yer alan yaylalardaki en büyük sıkıntılardan birisinin sosyal ihtiyaçlarla alakalı olduğunu belirten Başkan Akın, bunların banyo, tuvalet ve elektrik enerjisi olduğunu söyledi.

YETİŞTİRİCİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Yetiştiricilerin ülke ekonomisine katkı yaptıklarını ifade eden Başkan Akın, “Burada milli hâsılaya en fazla katkı sunan küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Otların boş yere çürümesinin ekonomiye hiçbir katkısı olmuyor. Ancak küçükbaş hayvan yetiştiricileri bu anlamda desteklenirse buralarda yetişen bin bir çeşit otu hayvanlarına yedirerek hem üretici anlamında hem de Türk ekonomisine katkı anlamında çalışmalar yaparlar. Bu anlamda çeşitli sıkıntılar ve zorluklara rağmen buraları kullanan yetiştiricilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü burada üreticilerimiz hem hayvanlarını besliyor hem de hayvanlarının kırkımlarını yapıyorlar. Ayrıca elde ettikleri sütlerini değerlendiriyor ve ülke ekonomisine katkı sunuyorlar” diye konuştu.

DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Yetiştiricilere katkı sunmak için zaman zaman bu tür geziler yaptıklarını kaydeden Başkan Akın, “Daha birçok talepleriniz var. Bunları her programda dile getiriyoruz. Sadece söylem ile değil ekonomik anlamda da destek olmaya çalışıyoruz. Artık seçimler bitti, bundan sonra çalışmalarımıza biraz daha ağırlık vereceğiz. Bulunduğumuz bölge daha çok yazları misafir yetiştiricilerimizin kullandığı bir alandır. Buradaki yaylalar Osmanlı döneminden beri kullanılmaktadır. Buradaki yetiştiricilerimizin sıkıntılarını çözmek, bunların sesini dinlemek, seslerini duymak, yol, tuvalet, banyo gibi sosyal ihtiyaçları, hayvanların sulak ve tuzlukları gibi ihtiyaçlarına bir nebzede olsun katkı sağlamak için zaman zaman bu tür gezi programları düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

KADIN YETİŞTİRİCİLER ÇOK ÖNEMLİ

Yerel yöneticileri yetiştiriciler adına yaylara davet eden Başkan Akın, “Bildiğiniz gibi başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere buraya özel önem veriliyor. Daha fazla yetiştiricinin desteklenmesi lazım. Buradaki kadın yetiştiricilerin sosyal anlamda en fazla desteklenmesi gereken kişilerdir. Sosyal ihtiyaçlarının dışında bir de sigortaları yapıldığı zaman çoban bulma anlamında daha da rahatlayacaklar. Çobanın annesi, ailesi ve kadın yetiştiriciler çok önemli. Bu anlamda da sosyal ihtiyaçların giderilmesi gerekiyor ve yerel yöneticilerin gelip buraları mutlaka görmesi lazım. Buradaki sıkıntıları yetiştiricilerden dinlemeleri gerekiyor. Yerel yöneticilerimizi yetiştirilicilerimiz adına davet ediyoruz. Sıkıntıları birebir kendilerinin görmelerini istiyoruz” söylemlerini kullandı.

SOSYAL YAŞANTIMIZ ÇOK KISITLI

Yetiştirici Ekrem Karadoğan ise, sıkıntılarından bahsederek, şunları kaydetti:

“Yazıhan Boztepe Mahallesi'nde yetiştiricilik yapıyorum. Örnek bir yetiştirici de olmaya çalışıyorum. Bu yaylalarımızda sosyal yaşantımız çok kısıtlı. İhtiyaçlarımızın başında tuvalet, banyo ve mesken geliyor. Geçici meskenler kurulursa biraz daha olsa lüks değil ama insanca, medenice yaşamak istiyoruz. Yaylalarımızdaki yaşadığımız en büyük sorunların başında elektrik geliyor. Yollarımız kısmen iyi, güneş panellerinden fayda görüyoruz ama daha verimli bir elektrik kullanmak istiyoruz.”

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