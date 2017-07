Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı. Olağanüstü Genel Kurula Gıda, Tarım ve Hayvancılık yeni Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın yanında, Bakan Yardımcısı Mehmet Danış, Müsteşar Dr. Nusret Yazıcı, Müsteşar yardımcıları, genel müdür ve genel müdür yardımcıları, daire başkanları, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Yönetim Kurulu üyeleri ile 80 ilin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik başkanları ve delegeler katıldı.

MİSAFİRLERE KAYISI İKRAMI

Toplantıda Malatya’yı TÜDKİYEB Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın temsil etti. 4 saat süren toplantıda tüm sorunlar dile getirilirken toplantıyla ilgili izlenimlerini anlatan zamanda Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, dün bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Birlik binasında düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Akın, Malatya’yı temsilen katıldıkları toplantıda misafirlere kayısı ikramında bulunduklarını söyledi.

12 MADDEDEN OLUŞAN KONULAR ANLATILDI

“Bütün katılımcılara kayısı ikram ettik, kayısı tattırdık, çok da memnun oldular, teşekkürlerini ilettiler” diyen Başkan Akın, “Yaklaşık 4 saat süren toplantıda Sayın Genel Başkanımız Nihat Çelik 12 maddelik çok önemli konuları dile getirdi. Bizler de Yönetim Kurulu olarak sırayla kendi ilimizle ilgili söz aldık ve ilimizdeki ve bölgemizdeki sorun ve sıkıntıları Sayın Bakanımıza iletme fırsatı bulduk. İlimizdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi yaylalarımızdaki sosyal ihtiyaçların karşılanması, meralarda yaşanan sıkıntılardır. Konunun yüzde 95'i bizi ilgilendirmesine rağmen Mera Komisyonunda bir tane dahi temsilcimizin olmamasını Sayın Bakanımıza ilettik. Bu konuyla alakalı çalışmalar olacağını belirttik. Yine kadın yetiştiricileriniz ile ilgili destekler istedik. Kadın yetiştirici olmayan işletmenin kapandığını orada birebir anlattık” şeklinde konuştu.

ÇALIŞMALARIN YAPILACAĞINA İNANIYORUZ

Başkan Akın, “İŞKUR tarafından yapılan projelere bakıyoruz, her alanda, her anlamda bu tür destekler veriliyor. Biz tarım ve hayvancılık alanında da özellikle kırsaldaki çobanlara kadar bu desteğin verilmesini istiyoruz. Yaklaşık 20 maddeyi burada dile getirdik. Küçükbaş hayvancılığın önem verilmesini özellikle damızlık kuzuların kesilmemesi için destek istedik. İnşallah desteklerin olacağını çalışmaların yapılacağına inanıyoruz. Bakanımızı çok ilgili, herkesi dinlemeye çalışan bir bakan olarak gördüm. İnşallah tarım ve hayvancılık noktasında önemli çalışmalar yapacağını umut ediyoruz. Çok güzel şeyler olacak. Bizler de sadece devletten beklemek yerine, birlikler ve odalar, yerel yöneticiler, yetiştiriciler, üreticiler, çiftçiler olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. Her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Biz de elimizi, hatta gövdemizi taşın altına koyacağız” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL